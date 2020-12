Bundeshaus Wismer, Fischer, Schilliger: Die Neue und die Rückkehrer bei den Luzerner Nationalräten – die Bilanz zum ersten Legislaturjahr Viele Luzerner Parlamentarier kennen den Betrieb in Bundesbern seit Jahren, andere Politiker sorgen für frischen Wind – so etwa die Rickenbacherin Priska Wismer-Felder. 12.12.2020, 05.00 Uhr

Priska Wismer an ihrem ersten Tag als Nationalrätin in der Wandelhalle im Bundeshaus. Bild: Corinne Glanzmann (Bern, 2. Dezember 2020)

Für Priska Wismer-Felder war der Dezember letzten Jahres ein ganz spezieller Monat, hat sie doch als frischgebackene CVP-Nationalrätin erstmals an einer Session teilgenommen. Für Roland Fischer bedeutete die Wahl eine Rückkehr nach einer Legislatur Pause, da er 2015 die Wiederwahl verpasste. Die FDP konnte im Oktober 2019 ihren zweiten Sitz im Nationalrat nicht verteidigen, Peter Schilliger schaffte die Wiederwahl damals nicht. Nach dem plötzlich Tod von Nationalrat Albert Vitali rückte er im September nach. Wie sind die neue Nationalrätin und die beiden Rückkehrer in Bundesbern angekommen?

Priska Wismer-Felder ist in dieser Legislatur bisher die einzige richtig neue Bundesparlamentarier aus Luzern. Die 50-jährige Rickenbacher Bäuerin und Lehrerin schaffte bei der Wahl im Oktober 2019 den Sprung vom Kantons- in den Nationalrat. Sie habe sich grundsätzlich gut eingelebt im Berner Ratsbetrieb, sagt Wismer. Aber: «Das Coronajahr hat dies viel schwieriger gemacht, als es normalerweise wäre.» Das Netzwerken ist auch in Bundesbern schwieriger geworden. «Es finden kaum Anlässe statt, Spontanbegegnungen gibt es kaum. Das sind keine optimalen Voraussetzungen, um reinzukommen und Leute kennen zu lernen», sagt die CVP-Politikerin.

Ein positiver Nebeneffekt: Da ausserhalb der Ratssitzungen kaum Anlässe stattfinden, erlaubt es sich Wismer manchmal, auch unter der Woche nach Hause zu fahren. Trotzdem sei die Arbeitsbelastung grösser als im Kantonsrat, wo eine Session in der Regel zwei Tage dauert. Ein weiterer Unterschied macht Priska Wismer in der Geschwindigkeit des Parlamentsbetriebs aus. «Durch das Zweikammersystem ist alles viel taktischer geprägt. Man muss immer auch an den Ständerat denken.» Die Langsamkeit sei aber nicht nur ein Nachteil. In Sachen Corona musste das Parlament rasch handeln. «Das gibt nicht immer die besten Beschlüsse. Es ist manchmal von Vorteil, wenn Entscheidungen reifen können.»

Ein weiterer Unterschied zwischen der Arbeit im Kantonsrat und im Nationalrat besteht für sie bei der Fraktionsgrösse. Im Luzerner Parlament ist die CVP grösste Fraktion. In Bern hingegen ist die Partei Teil der Mitte-Fraktion, die mit 44 Parlamentariern die drittgrösste Fraktion stellt. «Als stärkste Fraktion ist man in einer anderen Ausgangslage», sagt Wismer. In Bern ist die CVP aber oft die Mehrheitsmacherin. «Das ist eine sehr spannende Ausgangslage.»

Bisher hat die neue Luzerner Nationalrätin erst zwei Interpellationen eingereicht. Dies sei zum einen der Eingewöhnungszeit geschuldet. Doch Wismer sagt auch: «Ich habe schon im Kantonsrat Zurückhaltung gepflegt. Wenn ich einen Vorstoss schreibe, will ich, dass er Hand und Fuss hat.» Sie werde nie die grosse Vorstoss-Schreiberin sein, so Wismer.

Roland Fischer am Tag seiner Rückkehr in den Nationalrat. Bild: Corinne Glanzmann (Bern, 2. Dezember 2020)

Für Roland Fischer von der GLP bedeutete die Wahl in den Nationalrat eine Rückkehr, war er doch bereits zwischen 2011 und 2015 im Gremium vertreten. Einige Parlamentarier kennt der Udligenswiler noch von dieser Zeit. Seine Vernetzung sowie die Kenntnisse über den Ratsbetrieb bezeichnet der 55-Jährige als grossen Vorteil. «Das war der Grund, dass ich in der Finanzkommission sogleich das Vizepräsidium übernehmen konnte. Als Neuer ist das nicht selbstverständlich», betont Roland Fischer. Die Diskussion in der Kommission rund um die Coronahilfe für die Wirtschaft sei in den letzten Monaten sehr intensiv gewesen, so Fischer.

Er hat sein Tätigkeitsfeld in den letzten Monaten aber über die Finanzpolitik hinaus erweitert. So ist er auch Mitglied der aussenpolitischen Kommission. Zum Thema Aussenpolitik hat Fischer schon einige Vorstösse eingereicht, etwa zum Rahmenabkommen. Auch eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist ein Kernthema des Ökonomen und Dozenten an der Hochschule Luzern Wirtschaft.

Peter Schilliger bei seiner Vereidigung am 7. September 2020 im Nationalratssaal in Bern. Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle

Wie für Roland Fischer war es auch für Peter Schilliger ein Zurückkommen in alte Gewohnheiten. Schilliger rückte im vergangenen September nach dem plötzlichen Tod von Nationalrat Albert Vitali in den Nationalrat nach. Der Udligenswiler Unternehmer sass bereits von 2012 bis 2019 in der grossen Kammer. «Die traurige Nachricht über den Tod meines ehemaligen Nationalratskollegen führte mich zurück ins Bundeshaus. Obwohl ich den Ratsbetrieb bestens kannte, war meine erneute Vereidigung doch ein emotionaler Akt», erzählt Schilliger. Just an seinem ersten Tag sei eine von ihm im Jahr 2017 eingereichte Parlamentarische Initiative beraten und überwiesen worden. «Das war schon sehr speziell.»

Wie Fischer will auch Schilliger die Arbeit in der Finanzkommission mitprägen. Mit einem konkreten Lösungsvorschlag habe er mithelfen können, «ein einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld einem tragbaren Budget zur Mehrheit zu verhelfen». Auch in Zukunft will sich der 61-Jährige bei gewerblichen Anliegen aktiv einbringen. «Dazu gehören Fragen der Wettbewerbsfreiheit, Abgaben oder der Abbau von Bürokratie.» Als Präsident der TCS-Sektion Waldstätte engagiere er sich ausserdem für die Weiterentwicklung der Mobilität – mittels Infrastrukturbauten und der Sicherstellung der Finanzierung solcher. (rt/dlw)