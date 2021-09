Start Session: Das bewegt Luzerner Parlamentarier in Bundesbern.

Bundesparlament Direkt aus den Parteien: Das bewegt die Luzerner Parlamentarier in Bundesbern Das Bundesparlament trifft sich ab heute Montag in Bern zur ersten Session nach den Sommerferien. Eines der grössten Geschäfte ist das umstrittene AHV-Paket. 13.09.2021, 05.00 Uhr

(jon) Auch die nachfolgend aufgeführten fünf Luzerner Nationalräte und die Luzerner Ständerätin sind bis zum 1. Oktober in Bundesbern unterwegs. Welche Themen sie besonders beschäftigen, legen sie an dieser Stelle turnusgemäss mit den anderen vier Nationalräten und dem Ständerat aus dem Kanton Luzern dar.

Eines der grössten Geschäfte ist das AHV-Paket. Umstritten ist hier insbesondere, mit welchen Massnahmen die geplante Erhöhung des Rentenalters für Frauen abgefedert werden soll. Für Diskussionen sorgen dürfte ebenso eine parlamentarische Initiative, welche das «ruinöse Preisdumping» beim Zucker stoppen möchte.

Blick in den Nationalratssaal. Bild: Alessandro Della Valle/Key (29. Oktober 2020)

Auch diverse Vorstösse werden in der nun anstehenden Herbstsession behandelt. So soll beispielsweise der durch die Pandemie arg gebeutelte Tourismus finanziell unterstützt werden. Unter anderem sollen die Gastronomie und Angebote in den Bergen profitieren. Debattiert wird auch über den Klimaschutz – etwa über Flugticketabgaben. Es dürfte also heiss zu und her gehen unter der Bundeshauskuppel.

Leo Müller, Ruswil Bild: Alessandro Della Valle/Key

In der Herbstsession beschäftigt sich der Nationalrat mit diversen Vorlagen, die sich mit dem Schutz von einheimischen Schaffen befassen. Beim Filmförderungsgesetz, beim Zolltarifgesetz und bei der Zuckervorlage geht es um die Frage, ob Tätigkeiten in der Schweiz mit massvollen Grenzmassnahmen geschützt und so erhalten werden sollen oder ob alles dem Liberalismus geopfert werden soll. Für viele sind Grenzschutzmassnahmen des Teufels. Da bin ich anderer Meinung: Ohne einen gewissen Schutz geht es nicht. Beispiel Filmförderung: Der Nationalrat wird voraussichtlich Massnahmen beschliessen, um dem einheimischen Filmschaffen eine Chance zu geben. Gleiches gilt beim Zolltarifgesetz: Die Abschaffung der Industriezölle wird Arbeitsplätze in der Schweiz vernichten, das schreibt sogar der Bundesrat in seiner Botschaft ans Parlament. Oder beim Zucker: Ohne Grenzschutzmassnahmen ist der Zuckerrübenanbau in der Schweiz nicht mehr rentabel. Wollen wir das alles aufgeben und sogar unsere Selbstversorgung gefährden?

Ein weiteres Beispiel: Ohne Massnahmen gegen Lohndumping würde unser Arbeitsmarkt mit Billig-Arbeitskräften aus dem Ausland überschwemmt. Darum braucht es auch hier Massnahmen gegen Lohnunterbietung aus dem Ausland, eben Grenzschutzmassnahmen. Das zeigt: Einfach alles nur zu liberalisieren, kann nicht das Ziel sein.

Yvette Estermann, Kriens. Bild: PD/Key

Für Steuerzahler steht fest: Der Bund geht oft zu grosszügig mit Steuergeldern um. Immer wieder behandeln wir Botschaften, welche Geld für irgendwelche Projekte und Institutionen fordern und den Steuerzahler belasten. Einer grossen Mehrheit der Parlamentarier ist offenbar nicht bewusst, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst. Es muss zuerst erarbeitet werden. Nicht alle Menschen können einfach jeden Monat ihr Gehalt vom Bankkonto abheben.

Am Dienstag ist ein Bundesgeschäft traktandiert, das ich vertrete: «Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und zum Schutz der Menschenrechte». Weil 1993 die UNO-Versammlung eine Resolution zur Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution verabschiedete, heisst das nicht, dass diese in der Schweiz oder anderswo einen grossen Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechte leisten könnte. Das hat die Vergangenheit klar gezeigt. Die Kosten für diese neue Institution wären aber trotzdem da.

Die Schweiz engagiert sich bereits finanziell in vielen Institutionen und Organisationen, welche sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Menschenrechte sind in der Schweiz nicht in Gefahr! Wo im Ausland dies der Fall ist, muss direkt mit diplomatischen Mitteln interveniert werden. Dafür ist die Schweiz als Vermittlerin prädestiniert und deshalb bin ich gegen die neue, geplante Institution.

Peter Schilliger, Udligenswil Bild: PD

Für mich ist die AHV-Reform 2021 das wichtigste Geschäft dieser Session. Es gilt, eine erste Reform in einer mehrheitsfähigen Vorlage zu finalisieren. Dass das Rentenalter 65 bei den Frauen nur über soziale Abfederungen machbar ist, gilt als unbestritten. Jedoch darf die Wirkung der Reform nicht durch lebenslange Ausschüttungen im Giesskannenprinzip verloren gehen.

Das Volk hat im Juni 2021 zwar zum neuen CO2-Gesetz Nein gesagt, nicht aber bewährte Massnahmen im Klimaschutz abgelehnt. Mittels Initiative der zuständigen Kommission sowie einer von mir deponierten Motion sollen die bereits funktionierenden, erfolgreichen Massnahmen erhalten bleiben. Das geltende Gesetz ist nicht befristet, viele Massnahmen, Programme und Vollzugsbestimmungen sind es jedoch. Viele dieser Elemente haben eine enorme Wirkung und ermöglichen es, die gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen. Würden diese nun wegen ihrer Befristung entfallen, gäbe es eine enorme Lücke im Vollzug. Insbesondere geht es um die Programme der Energieeffizienz. Unternehmen, die daran teilnehmen und ihre Reduktionsziele erfüllen, erhalten die CO2-Abgabe zurück. So wird Klimaschutz mit Wirtschaftlichkeit verbunden. Der Erfolg dieser Massnahmen ist klar: Bisher haben über 4000 Unternehmen über 2400 Zielvereinbarungen abgeschlossen. Das entspricht etwa 50 Prozent des CO2-Ausstosses von Schweizer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.

Prisca Birrer-Heimo, Rothenburg Bild: PD/Key

Der Nationalrat wird über Anpassungen beim Verrechnungssteuergesetz und über die Abschaffung der Stempelsteuer entscheiden. Die Mehrheit der Wirtschaftskommission (WAK) wollte mit einer Verschleierungstaktik die Stempelsteuer Schritt für Schritt abschaffen. Das hätte zu Steuerausfällen von mindestens 2,2 Milliarden Franken geführt, die dem Staat zur Finanzierung wichtiger Dienstleistungen für die Bevölkerung fehlen würden. Unter dem Druck des zur Zeit laufenden SP-Referendums zur ersten Tranche der Stempelsteuerabschaffung hat die WAK beschlossen, vorläufig auf weitere Schritte bei der Stempelsteuer zu verzichten. Man darf sich aber nicht täuschen lassen: Sobald es politisch opportun ist, wird diese Vorlage wieder aus der Schublade gezogen, von der vor allem die Finanzbranche und Konzerne profitieren würden. Die SP bekämpft jede Ausweitung oder Schaffung von Steuerschlupflöchern und setzt sich weiterhin für ein gerechtes Steuersystem ein.

Zur Debatte stehen auch Vorstösse für ein Impulsprogramm für den Tourismus. Der Tourismus spielt in Luzern eine wichtige Rolle, sowohl wirtschaftlich wie auch regional-, umwelt- und kulturpolitisch. Er ist besonders betroffen von der Coronakrise. Wirksame Investitionsprogramme, die im Einklang mit den Klimazielen zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, sind nicht nur für den alpinen Tourismus erforderlich, auch der Städtetourismus braucht entsprechende Förderinstrumente.

Roland Fischer, Udligenswil Bild: Key

Am Mittwoch berät der Nationalrat einen von den Grünliberalen angeregten Vorstoss, der eine Beteiligung der Schweiz am CO2-Grenzausgleichssystem der EU fordert. Damit soll ein wirksamer Beitrag an den Klimaschutz geleistet und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie gesichert werden. Eine der wirksamsten Massnahmen gegen den Klimawandel ist die Bepreisung von Treibhausgasemissionen. Damit wird dem Verursacherprinzip Rechnung getragen. Ausserdem haben Firmen und Privatpersonen einen Anreiz, Produkte zu kaufen und Technologien zu verwenden, die möglichst wenig Treibhausgase ausstossen. Beispiele in der Schweiz sind die CO2-Abgabe auf Heizöl oder das Emissionshandelssystem, in dem treibhausgasintensive Unternehmen ihre Emissionen mit handelbaren Emissionsrechten decken müssen.

Bei der Bepreisung von Treibhausgasemissionen besteht jedoch die Gefahr, dass Firmen ihre Produktion in ein Land mit tiefen oder fehlenden CO2-Preisen verlagern und die CO2-Preise durch Importe unterlaufen werden. Dies kann mit einem Grenzausgleichssystem verhindert werden, in dem Importe ebenfalls mit einem CO2-Preis versehen werden. Ein solches Grenzausgleichssystem plant die EU im Rahmen ihres Green New Deals. Die Emissionshandelssysteme der Schweiz und jene der EU sind miteinander verknüpft. Von einer Beteiligung am EU-Grenzausgleichssystem würden somit auch Schweizer Unternehmen profitieren.

Wir werden im Ständerat unter anderem über die Freigabe des zweiten Schweizer Kohäsionsbeitrags an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten entscheiden. Nach dem Abbruch der InstA-Verhandlungen will der Bundesrat mit einer raschen Freigabe dieses Beitrags bekräftigen, dass die Schweiz weiterhin eine verlässliche Partnerin ist. Damit soll die Basis für die Fortführung des bilateralen Wegs und für Fortschritte in verschiedenen Dossiers der Zusammenarbeit CH-EU gelegt werden.

In der aussenpolitischen Kommission haben wir uns mit den Chancen und Risiken auseinandergesetzt. Auch wir wollen mit der baldigen Umsetzung dieses Beitrags ein positives Signal in Richtung EU aussenden. Die Rahmenkredite von rund 1,3 Mia. Franken sollen zur Verringerung wirtschaftlicher Ungleichheiten und zur besseren Bewältigung von Migrationsbewegungen beitragen. Da die EU diesen Beitrag als eine Bedingung nennt, um mit der Schweiz über eine Assoziierung an Horizon Europe zu verhandeln, ist die Vorlage auch für unseren Forschungs- und Innovationsplatz von zentraler Bedeutung. Schweizer Forschende und KMU sind aktuell aus den bedeutendsten Teilen des EU-Forschungsprogramms ausgeschlossen.

Diese Bedingung ist unschön. Ich bin aber zähneknirschend bereit, sie zu akzeptieren. Wir müssen das Verhältnis zur EU, der wichtigsten Handelspartnerin und Nachbarin entspannen und wieder vernünftige Beziehungen knüpfen. Davon profitiert auch Luzern.