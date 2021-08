Stadt Luzern Streit um die Hochhäuser am Bundesplatz geht weiter: Die Bauherren ziehen vor Bundesgericht Die HRS Real Estate AG hält weiter an ihrer Überbauung am Bundesplatz in Luzern fest. Sie sagt: Müsste das Projekt überarbeitet werden, würde der öffentliche Park verschwinden. Christian Glaus 25.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Urteil des Luzerner Kantonsgerichts vom Frühling 2021 war eine regelrechte Klatsche für die Stadt Luzern: Das Gericht warf der Stadt vor, sie habe nur ungenügend abgeklärt, ob die geplante Überbauung mit Hochhaus am Bundesplatz mit dem Ortsbildschutz vereinbar ist. Zur Erinnerung: Die HRS Real Estate AG plant dort zwei 32 und 35 Meter hohe Gebäude. Dagegen wehrt sich der Verein Stadtbild. Das Kantonsgericht monierte auch, die eingereichten Unterlagen seien unvollständig, zudem sei der gewährte Bonus von 10 Prozent auf das Bauvolumen nicht zulässig. Deshalb hat das Gericht die Beschwerde gegen den Gestaltungsplan gutgeheissen. Das bedeutet: Die HRS müsste ihr Hochhausprojekt mit dem Namen Luegisland überarbeiten.

Doch die Ostschweizer Firma gibt sich nicht geschlagen und hat Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts eingereicht. Dies bestätigt der Kommunikationsverantwortliche des Projekts Luegisland, Daniel Deicher, auf Anfrage unserer Zeitung. Er schreibt: «Nach eingehender Prüfung kommen Fachjuristen zum Schluss, dass das Urteil des Kantonsgerichts erhebliche Mängel aufweist.» Die HRS sei zuversichtlich, dass dieses vom Bundesgericht korrigiert werde.

Visualisierung der am Bundesplatz geplanten Gebäude. Nightnurse Images Gmbh

Deicher betont, dass der Gestaltungsplan äusserst sorgfältig erarbeitet worden und von höchster Qualität sei. Das habe das Kantonsgericht bei seiner Wertung ausser Betracht gelassen. «Stattdessen kritisiert das Gericht einzig die bauliche Verdichtung an diesem Standort, welche im Übrigen von den Stimmberechtigten der Stadt Luzern ausdrücklich beschlossen wurde.» Weiter seien die Volumen und Fussabdrücke der Bauten kleiner als im Wettbewerbsprojekt. Und die städtebaulichen Auswirkungen seien durch den Luzerner Stadtrat umfassend geprüft worden.

Bundesgericht soll Urteil aufheben

Die Beschwerdeführer fechten «das ganze Urteil des Kantonsgerichts in allen relevanten Punkten an», wie Deicher erklärt. Sie beantragen dem Bundesgericht, das Urteil aufzuheben und den Entscheid des Stadtrates vom 12. Februar 2020, welcher den Gestaltungsplan genehmigt hatte, zu bestätigen. Der Verein Stadtbild hingegen, welcher gegen die Hochhäuser vor Gericht gezogen war, jubilierte schon – und kündigte an, Hand zu bieten für eine redimensionierte Überbauung. Man wehre sich nicht grundsätzlich gegen ein Bauprojekt auf der Brache neben den Bahngeleisen.

Investitionen von rund 100 Millionen Franken

Klar ist: Für die Investoren geht es um viel Geld. Die Hochhäuser am Bundesplatz inklusive kleinem Park kosten gemäss früheren Angaben rund 100 Millionen Franken. Bliebe es beim Urteil des Kantonsgerichts, hätte dies grossen Einfluss auf das Projekt. Ob es dann noch rentabel genug wäre? Der Bonus auf die Überbauungsziffer sei «sicher ein zentraler Punkt der Beschwerde», bestätigt Deicher. Es wäre eine komplette Neubeurteilung nötig.

Die öffentliche Grünanlage würde bei einer Überarbeitung des Luegisland-Projekts verschwinden, sagen die Bauherren. Nightnurse Images Gmbh

Beim Bonus gehe es aber nicht um die Rentabilität oder die Gebäudegrössen. Deren Überbauungsziffer liege mit 0,45 deutlich unter dem zulässigen Wert von 0,6. Der Bonus wird gemäss dem Sprecher einzig für einen Sockel gebraucht, der die Zufahrt zum Parkhaus sowie die unterirdische Ver- und Entsorgung ermöglicht. Dieser Sockel rage ein wenig aus dem Terrain hervor. Ohne unterirdische Erschliessung gäbe es eine Strassenschlucht auf dem Grundstück. «Die öffentliche Grünanlage würde dabei verschwinden», so Deicher. Das wolle man verhindern.

Zu einer Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts berechtigt wäre auch die Stadt Luzern. Sie habe einen Weiterzug geprüft, schliesslich aber darauf verzichtet, sagt Daniel Bernet, Jurist der städtischen Baudirektion, auf Anfrage. «Wir begrüssen den Weiterzug durch die Investorin. Das Urteil hat verschiedene Fragen aufgeworfen, die nun vom Bundesgericht überprüft werden können.» Die Stadt hoffe, dass die Lausanner Richter für Klarheit sorgen werden. Auch für die Stadt Luzern geht es insbesondere um die Bonus-Frage. Vereinfacht gesagt wollte die Stadt das verdichtete Bauen fördern und für das Hochhaus einen Bonus auf das Volumen gewähren. Doch dies genügte dem Kantonsgericht nicht. Es fordert besonders hohe Qualitätsmerkmale. Die Stadt hingegen sieht diese hohe Qualität als gegeben.

Profile stehen seit elf Jahren

Mit dem Gang vor Bundesgericht wird sich der Rechtsstreit um das Hochhausprojekt am Bundesplatz weiter hinziehen. Wann mit einem Urteil der höchsten Instanz zu rechnen ist, ist offen. Die Bauprofile zwischen Bundesplatz und Bahngeleisen in Luzern stehen seit rund elf Jahren, was in der Stadt Luzern rekordverdächtig lang ist. Sie zeigen an, dass auf der Brache ein Bauprojekt realisiert werden soll. Der ursprüngliche Gestaltungsplan war 2011 eingereicht worden. Dieser plante lediglich mit Gebäuden von 21 Metern Höhe und wurde 2015 vom Bundesgericht bewilligt. Doch das Projekt versandete und das Areal wurde verkauft.

Danach wuchsen die geplanten Gebäude in die Höhe. 2016 musste sich das Bundesgericht indirekt bereits einmal mit dem Vorhaben befassen. In Zusammenhang mit der Stadtbild-Initiative, die ein Verbot von Hochhäusern im gesamten Stadtzentrum verlangte, hielt das Gericht damals fest: Das Isos-Inventar der geschützten Ortsbilder und Hochhäuser am Bundesplatz schliessen sich nicht grundsätzlich aus. Wie hoch die Häuser tatsächlich sein dürfen, um die umliegenden Gebäude nicht zu konkurrenzieren, liess das Bundesgericht damals offen. Die Initiative wurde schliesslich für ungültig erklärt.