Bundespolitik Luzerner Ständerat fordert: Schweiz soll sich für einen friedlichen Cyberspace einsetzen Für den Bundesrat drängt sich hinsichtlich künftiger Cyberkonflikte eine Anpassung des Neutralitätsrechts nicht auf. Ständerat Damian Müller findet dies eine verpasste Chance. Reto Bieri Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gestohlene Daten, Lösegelderpressung oder Manipulation von Wahlen: Dass man sich im digitalen Raum vor Gefahren schützen muss, rückt zunehmend ins öffentliche Bewusstsein. Auch Luzerner Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier haben das Thema Cybersicherheit auf dem Radar. So behandelt der Ständerat am Donnerstag eine Interpellation von Damian Müller. Der FDP-Ständerat aus Hitzkirch will vom Bundesrat wissen, ob die Schweiz neutralitätspolitisch gut auf einen Cyberkrieg eingestellt ist.