Freiheitstrychler machen Ueli Maurer zur unfreiwilligen Werbefigu

Bundesrat «not amused» Freiheitstrychler machen Ueli Maurer zur unfreiwilligen Werbefigur Vor einer Woche kursierte im Internet ein Foto von Ueli Maurer: Der Bundesrat in der Kutte der Massnahmenkritiker. Nun werben die Freiheitstrychler auf ihrer Website mit dem Bundesrat für ihre Produkte. Ohne dessen Einverständnis.

20.09.2021

Mit dieser Fotomontage machen die Massnahmengegner Werbung in ihrem Onlineshop. Website Freiheitstrychler

«Für senkrechte Schweizer», sagt Bundesrat Ueli Maurer in einer Sprechblase auf einer Werbung auf der Webseite der Freiheitstrychler, die fast an jeder Demo gegen die Coronamassnahmen teilnehmen. Dazu eine Auswahl an T-Shirts, der Bundesrat selbst trägt eines in weiss, die in einem Online-Shop erhältlich sind.