Bundesratspolitik Von «überspitzt» bis zu «verstehe den Groll»: Das sagen Zentralschweizer SVP-Regierungsräte zum Diktaturvorwurf Nationale SVP-Grössen sprechen mit Blick auf die Bundesratspolitik von Diktatur, andere Parteimitglieder halten vehement dagegen. In der Zentralschweiz mögen sich nicht alle rechtsbürgerlichen Regierungsräte dazu äussern. Livia Fischer, Florian Arnold 11.03.2021, 18.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Krisenbewältigung kommen dem Bundesrat grössere Kompetenzen als sonst zu: Hier spricht Bundesrat Alain Berset an der Seite von Vizekanzler Andre Simonazzi an einer Medienkonferenz im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bild: Keystone/Anthony Anex (5. März 2021)

Die Diktatur-Polemik spaltet die SVP. Schweizweit hat sie eine Diskussion darüber entfacht, ob unser Land aufgrund der aktuell grossen Bundesratskompetenzen einer Diktatur gleichkomme. Parteipräsident Marco Chiesa beispielsweise findet schon, Bundespräsident Guy Parmelin wiederum bezeichnet den Diktaturvorwurf wie auch viele Regierungsräte als abwegig. Und die hiesigen rechtsbürgerlichen Politikerinnen und Politiker der Exekutive? Luzerner SVP-Regierungsrat Paul Winiker will in der Debatte nicht mitmischen. «Natürlich» verfolge er die Diskussion auf Ebene der Bundesparlamentarier, aber: «Als Vorsteher eines nicht direkt beteiligten Departementes nehme ich dazu nicht öffentlich Stellung.»

André Rüegsegger. PD

Sein Urner Kollege Christian Arnold und Andreas Barraud aus Schwyz tun es ihm gleich. Der zweite Schwyzer SVP-Regierungsrat André Rüegsegger hält sich kurz und sagt:

«Ich bin selber zwar auch einer, der gerne Klartext spricht, von diesem Worttheater halte ich allerdings nichts. Wir Politiker sollten uns generell auf die Sache konzentrieren und versuchen, hierfür Mehrheiten zu schaffen.»

Kantone werden «extrem kurzfristig» eingeladen

Deutlich auskunftsfreudiger sind die Herren der Zuger Exekutive. Finanzdirektor Heinz Tännler ordnet die derzeitige Lage folgendermassen ein: «Die gewohnten Prozesse und Umgangsformen unserer direkten Demokratie werden im aktuellen Krisenmodus durch den Bund strapaziert.» So lade er die Kantone etwa «extrem kurzfristig» zu Vernehmlassungen ein, deren Inhalt die Medien «praktisch zeitgleich und vielfach sogar im Voraus» publik machen würden. «Ob der dadurch auf die Kantone ausgeübte Druck das Resultat bewusster oder fahrlässiger Indiskretionen ist, kann ich nicht beurteilen.»

Stossend finde er allerdings, dass «die von den Kantonsregierungen geäusserten Stellungnahmen für den Bund offenbar irrelevant sind». So seien etwa die von einer Mehrheit der Kantone geforderten Öffnungen per 1. März vom Bund weitgehend ignoriert worden. «Das entspricht nicht einem Umgang von Bund und Kantonen auf Augenhöhe, wie ich ihn mir vorstelle.» Dennoch distanziert sich Tännler klar vom Diktaturvorwurf.

Auch Bildungs- und Kulturdirektor Stephan Schleiss bezeichnet den Begriff in diesem Zusammenhang als überspitzt. «Wichtig und unverzichtbar finde ich hingegen die damit angestossene Debatte.» Es sei «gravierend», dass die Regierungen in der Krise mit Notrecht agieren müssten und so die ordentlichen Verfahren nicht eingehalten werden können. Dagegen müsse man sich wehren.

«Diese Unterstellung geht eindeutig zu weit»

Der Obwaldner SVP-Regierungsrat Daniel Wyler äussert sich zwar kritisch zu den geltenden Massnahmen, stellt aber wie seine Zuger Kollegen klar: «In der Schweiz sind Exekutiven Kollegialbehörden, das heisst, dass mehrere Leute zusammen Entscheide fällen. Das Wort Diktator kann dem, was gerade passiert, also nicht Rechnung tragen.» Res Schmid, Nidwaldner Regierungsrat, spricht sich wie am Mittwoch schon seine Kollegin, Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger, ebenfalls gegen die Bezeichnung aus – sei doch ein Diktator eine Einzelperson und von aussen grundsätzlich mit negativen, wenn nicht gar bösen und kriminellen Bildern behaftet. «Das alles dem Bundesrat zu unterstellen geht eindeutig zu weit und entspricht nicht dem Sachverhalt.»

Trotzdem kann Schmid die Motive seiner Parteikollegen, die ebendies tun, gewissermassen nachvollziehen. Er erklärt:

Res Schmid. Bild: Silvan Bucher.

«Sie benutzen den Ausdruck Diktatur, um ihrem Unverständnis und Unmut gegenüber der Führung in der Krise des Bundesrats maximales Gewicht und Aufmerksamkeit zu verleihen.»

Durch Entscheidungen entgegen der Vernehmlassungen von Kantonen oder der «unbefriedigenden Beschaffung von Impfmaterial» habe das Vertrauen in den Bundesrat gelitten. «Ich verstehe den Unmut und den Groll der Parlamentarier», sagt Schmid.