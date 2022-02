Luzern: Maskengegner verurteilt - er wollte Attest nicht zeigen

Bundesstrafgericht Luzerner Maskengegner zu Geldstrafe verurteilt – er wollte sein gültiges Attest nicht vorweisen Weil sich ein Mann bei einer Polizeikontrolle unkooperativ verhielt, hat er nun Kosten von insgesamt 2400 Franken zu berappen. Das Urteil des Bundesstrafgerichts ist über den Einzelfall hinaus von Interesse. Julian Spörri 07.02.2022, 12.00 Uhr

Ein Mann, der vor einem Jahr ohne Maske durch den Bahnhof Luzern lief, wird vom Bundesstrafgericht zu einer Geldstrafe von 400 Franken verurteilt. Speziell am Fall ist, dass der Gitarrenlehrer eigentlich ein ärztliches Attest besitzt, das ihn von der Maskenpflicht im Musikunterricht befreit. Tatsächlich spricht das Gericht mit Sitz in Bellinzona den Mann nun auch in einem der beiden Anklagepunkte frei, und zwar in Bezug auf die Widerhandlung gegen die geltenden Coronamassnahmen. Auf dem Bahnhofsareal herrschte damals Maskenpflicht.