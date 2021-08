Pony fällt in Engelberger Aa – bisher nicht wieder gefunden

Buochs Pony fällt in Engelberger Aa – bisher konnte es nicht gefunden werden Am Dienstag kurz nach 12:00 Uhr erhielt die Kantonspolizei Nidwalden die Meldung, wonach ein Pony von der Strömung der Engelberger Aa mitgerissen wurde. Trotz sofort eingeleiteter Suchaktion konnte das Pony bis jetzt noch nicht gefunden werden. 03.08.2021, 20.11 Uhr

An dieser Stelle der Engelberger Aa sprang das Pony ins Wasser. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Kurz nach Dienstagmittag, legten zwei Personen mit ihrem Hund und dem an der Leine mitgeführten Pony auf einer Sandbank an der Engelberger Aa, im Bereich der Fadenbrücke, eine Trinkpause ein. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. wurde das Pony, nachdem es unverhofft einen Sprung in die Engelberger Aa machte, durch die Strömung erfasst und mitgerissen.