Bus-Chaos im Rontal: Luzerner Kantonsrat nimmt Verkehrsverbund in die Pflicht Trotz Sofortmassnahmen im Rontal gerät der Verkehrsverbund Luzern unter Beschuss. Der Regierungsrat soll sich beim Verbund für eine dauerhafte Lösung einsetzen. Alexander von Däniken 28.01.2020, 11.15 Uhr

Die Verlängerung der Buslinie 1 bis zur Mall of Switzerland und das gleichzeitige Umleiten der Linien 22 und 23 stiess bei vielen Buchrainer auf Unverständnis. Jakob Ineichen (22. Januar 2020)

Die Beschwerden aus Buchrain waren heftig und stetig: Seit dem letzten Fahrplanwechsel fahren die Busse der Linie 1 von der «Mall of Switzerland» in Ebikon an den Bahnhof Luzern. Direktverbindungen von Buchrain aus gibt es keine mehr. Das bedeutet für die Passagiere umständliches Umsteigen. Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) hat nun reagiert: Ab dem 2. März soll es mit der Linie 22 wieder Direktverbindungen von Buchrain zum Bahnhof Luzern geben. Aber nur zu den Hauptverkehrszeiten; nämlich von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 8 Uhr und zwischen 16 und 19 Uhr (wir berichteten).