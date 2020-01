Bus fährt weiter ins Sidhalde-Quartier in Kriens – Kuonimatt wird dagegen abgehängt Nach Widerstand aus der Bevölkerung und des Krienser Stadtrats verzichtet der Verkehrsverbund Luzern auf die Streichung der Busverbindung in die Sidhalde. Bei der Kuonimatt hält er jedoch an seinen Plänen fest. Stefan Dähler 17.01.2020, 11.00 Uhr

Die Buslinie 16 soll in der Rosenstrasse im Krienser Kuonimatt-Quartier. Künftig wird diese nicht mehr befahren.

Bild: Dominik Wunderli (14. August 2019)

Die Krienser Ortsteile am Schattenberg bleiben auch künftig mit dem Bus erreichbar. Das ist Medienmitteilungen des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) und der Stadt Kriens vom Freitag zu entnehmen.

Ursprünglich hatte der VVL beabsichtigt, die Busverbindung zur Sidhalde zu wegen der geringen Nachfrage zu streichen (wir berichteten). Nachdem sich Anwohner mit einer Petition und auch der Krienser Stadtrat gegen diese Absicht gewehrt haben, ändert der VVL nun seine Pläne. Das Quartier soll ab Dezember 2021 mit der Buslinie 16 erschlossen werden. Diese fährt dann ab Kriens abwechselnd via Pilatusbahnen und Sidhalde in Richtung Horw. Der VVL begründet seinen Entscheid mit der Hanglage des Quartiers und damit, dass die nächsten ÖV-Anschlüsse zu weit entfernt sind.

Heute fährt der 15er zur Sidhalde. Diese Linie wird künftig mit dem 11er zusammengelegt, der dann von Luzern via Dattenberg und Sonnenberg nach Kriens verkehrt.

Neue Haltestelle beim Brändi

Ebendiese Buslinie 16 verkehrt ab Dezember 2021 aber nicht mehr durch das Kuonimatt-Quartier. Stattdessen fährt der Bus via Ringstrasse zum Pilatusmarkt und nach Horw. An dieser Änderung hält der VVL gegen den Willen des Krienser Stadtrats fest, obwohl es auch hier Widerstand aus der Bevölkerung in Form einer Petition gab. Der VVL begründet die neue Linienführung mit der geringen Nachfrage in der Kuonimatt, dem Zeitgewinn durch die direktere Linie. Im Gegensatz zur Sidhalde befänden sich hier auch weitere ÖV-Haltestellen in der Nähe. Weiter ist als Kompensation eine neue Bushaltestelle an der Horwerstrasse beim Brändi geplant.

Der Krienser Stadtrat freut sich darüber, dass die Sidhalde weiterhin an den ÖV angeschlossen bleibt. Die Umfahrung der Kuonimatt dagegen bedauert er, wie er mitteilt.