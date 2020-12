VBL «Besser als vorher» – aber auch «gefährlich»: Das sagen Passagiere zum neuen Bushub Ebikon Er wurde immer wieder verzögert – jetzt ist zumindest das Provisorium des Bushubs Ebikon in Betrieb. Delikat sind vor allem der rege Busverkehr auf dem Bahnhofplatz und das mühsame Abkoppeln der Stromabnehmer beim «1er». Simon Mathis 19.12.2020, 05.00 Uhr

Seit fast einer Woche ist er nun in Betrieb: der provisorische Bushub beim Bahnhof Ebikon. Konkret macht der Trolleybus der Linie 1 seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag eine Schlaufe zu den neuen Perrons.

Reges Kommen und Gehen der Busse beim neuen Bushub in Ebikon.

Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 18. Dezember 2020)

Nun herrscht beim Bahnhof ein geschäftiges Ein- und Ausfahren der Busse, wie ein Augenschein am Donnerstagnachmittag zeigte. Fast im Minutentakt fährt jeweils ein «1er»-Bus vor. Die eine Hälfte macht sich auf zur Station Fildern bei der Mall of Switzerland, die andere Hälfte fährt zurück in Richtung Bahnhof Luzern und Kriens Obernau. Das Busregime sieht wie folgt aus:

Bevor der «1er» beim Bahnhof Ebikon seine Schleife dreht, muss er seinen Stromabnehmer von der Fahrleitung abkoppeln, um ihn danach wieder einzuklinken. Denn die Fahrleitungen werden erst mit dem Bau des definitiven Bushubs bis zum Bahnhof Ebikon gezogen. Vorläufig müssen die Trolleybusse daher die Schlaufe zum Bahnhof mit dem Hilfsmotor zurücklegen. Beim Wiedereinklinken der Stromabnehmer hilft derzeit jeweils ein VBL-Mitarbeiter, der beim Bushub stationiert ist.

Beschwerde beim Kantonsgericht hängig

Der Ebikoner Bushub musste in der Vergangenheit viel Kritik einstecken. Mehrere Beschwerden gingen gegen das Vorhaben ein. Sie stammen von einer Privatperson und einem Behindertenverband. Zumindest die Beschwerde der «Schweizerischen Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten, baulichen Umwelt» ist zurzeit vor Kantonsgericht hängig. Deshalb ist unklar, wann der definitive Bushub umgesetzt werden kann. Die Beschwerde richtet sich gegen die fehlenden hohen Haltekanten, die für ein autonomes Ein- und Aussteigen für Menschen mit Behinderung erforderlich sind.

Zum derzeitigen Provisorium sei die Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern (HBLU) frühzeitig involviert worden, sagt HBLU-Bauberater Beat Husmann. «Die HBLU bot im Sinne der Verhältnismässigkeit Hand, auf die autonome Benutzbarkeit zu verzichten, was beim Ein- und Ausstieg die Hilfe Dritter erfordert», sagt HBLU-Bauberater Beat Husmann. «Damit tragen wir eine pragmatische provisorische Lösung mit.» Das sei verbunden mit der Hoffnung, dass der neue Bushof «inskünftig die Vorgaben der autonomen Benutzbarkeit für alle ÖV-Benutzer» erfülle.

«Das Linksabbiegen verkraftet der Verkehr schon»

Wir haben uns am Bahnhof umgehört, was Passagiere vom neuen Busregime halten. Die Befragten sind allesamt der Meinung, dass das Provisorium eine Verbesserung darstellt – alle äussern jedoch auch gewisse Bedenken. «Dieses Ein- und Ausfädeln beim Trolleybus ist kompliziert. Aber nicht für uns Passagiere, sondern für die VBL-Mitarbeiter», sagt etwa ein Mann. So funktioniert das Ausfädeln ...

Verspätungen oder Rückstaus, weil der «1er» jeweils von der Zentralstrasse in die Bahnhofstrase links abbiegen muss, hat keiner der Befragten festgestellt. «Das verkraftet der Verkehr schon», zeigt sich ein Passagier optimistisch. Er findet, dass die jetzige Lösung für ein Provisorium «recht intelligent» sei.

Unübersichtliche Situation für Fussgänger

Mehrere Passagiere geben zu bedenken, dass es nun rund um den Bahnhof ziemlich viele Busse gebe. «Ich finde, hier fehlt definitiv ein Fussgängerstreifen oder eine andere Bezeichnung», sagt eine Passagierin. «Die Busse fahren hier ja kreuz und quer herum, da wäre das schon wichtig. Vor allem, wenn der ‹1er› hier um die Ecke kommt, finde ich das gefährlich.» Um zu den Haltekanten direkt vor dem Bahnhof zu gelangen, müssen die Trolleybusse tatsächlich eine ziemlich enge Kurve fahren.

Eine weitere Passagierin bringt die allgemeine Stimmung auf den Punkt: «Das System muss sich sicherlich noch einpendeln, aber es hat sich einiges verbessert.» Schön sei, dass nun die Haltestellen alle an einem Ort seien.

Wenn der Chauffeur selber anpacken muss, gibt's Verspätung

Die Buschauffeure äusserten sich vor Ort nicht zum neuen System. Von Seiten VBL gibt auf Anfrage Betriebsleiter Herbert Arnold Auskunft. Zum Verkehrsfluss hält er fest, dass es zu den normalen Staubildungen komme. Man benötige noch mehr Zeit, um genaue Angaben zu machen. Die Coronapandemie verfälsche zudem das Bild, da es generell weniger Verkehr gebe.

«Kann das Andrahten nicht automatisch geschehen – wegen technischen Problemen oder ungenauer Positionierung des Fahrzeuges –, so muss der Fahrdienstmitarbeiter dies selber erledigen», erläutert Arnold. «Das heisst, er muss das Fahrzeug verlassen und die Stickel manuell anlegen. Dies führt automatisch zu Verzögerungen.»

Die vielen neuen Buslinien rund um den Bahnhof seien allgemein eine Herausforderung, so Arnold. Hinzu komme, dass man als Fahrer Quadersteine und sonstige Hindernisse beachten müsse, um Schäden an den Fahrzeugen zu vermeiden.