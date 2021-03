Nachspiel nach Spielabbruch Drei GC-Hooligans kassieren Bussen nach Skandalspiel in Luzern Nach dem erzwungenen Spielabbruch im Mai 2019 sind drei Rädelsführer verurteilt worden. Einer akzeptiert das Urteil nicht. René Meier 17.03.2021, 13.31 Uhr

Rund 30 GC-Supporter drangen über den Zaun. Bild: Keystone

4:0 führt der FC Luzern gegen den Grasshopper Club an jenem 12. Mai vor beinahe zwei Jahren, als klar wurde, dass die Gäste aus Zürich nach diesem Spiel in die Challenge League absteigen. Daran zweifelt nach dem vierten Tor für die Luzerner in der 66. Minute wohl niemand mehr unter den 10'469 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Swisspor-Arena. Nicht einmal die mitgereisten GC-Fans glauben da noch an ihre Mannschaft. Kurz darauf klettern rund 30 GC-Supporter aus dem harten Kern über die Abschrankungen und erzwingen einen Unterbruch der Partie. Die Polizei muss aufmarschieren und die aufgebrachten Supporter im Zaum halten. Diese fordern von den Zürcher Spielern die Herausgabe ihrer Trikots. Um eine Eskalation zu verhindern, kommt die Mannschaft der Aufforderung nach. Das Spiel wird schliesslich abgebrochen.