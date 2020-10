Brand in alter Scheune in Buttisholz – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagmorgen ist in einer alten Scheune in Buttisholz ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen. 01.10.2020, 13.39 Uhr

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bild: PD

(pw) Am Donnerstag kurz nach 06.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in einer alten Scheune in Buttisholz ein Feuer ausgebrochen sei. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, konnte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung in der Scheune und offenes Feuer festgestellt werden. Dieses konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.