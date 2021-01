Buttisholz Vom Mähroboter bis zum Traktor: Geschäfte mit den Rucklis werden oft am Küchentisch eines Kunden abgewickelt Nach 28 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Die Firma Martin Ruckli AG Landmaschinen und Traktoren wird in die Hände der nächsten Generation übergeben. Die Senioren bleiben aber an Bord, schliesslich sind sie auf einem Gebiet Pioniere. Roger Rüegger 13.01.2021, 16.30 Uhr

Der Erwerb einer Landmaschine ist eine ähnlich emotionale Angelegenheit wie der Kauf eines neuen Autos. Dies ist aus Martin Rucklis Schilderungen zu entnehmen. Der 58-jährige gelernte Landmaschinenmechaniker-Meister blickt auf viele Jahre zurück, in denen er zahllose Gespräche und Verhandlungen mit Maschinenherstellern, Landwirten, Gemeindebehörden und Privatkunden führte.

Martin und Alice Ruckli übergeben nach 28 Jahren die Firma an ihren Sohn Andreas und dessen Frau Petra. Bild: Manuela Jans-Koch (Buttisholz, 7. Januar 2021)

Nun hat er sein Unternehmen in Buttisholz, welches er mit seiner Frau Alice (64) während 28 Jahren führte, in die Hände der nächsten Generation gegeben. Am 1. Januar 2021 übernahmen Sohn Andreas (31) – er ist ebenfalls Landmaschinenmechaniker-Meister – und dessen Frau Petra die Firma und die Geschäftsführung. Die 28-jährige Kauffrau mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung FH ist für das Marketing zuständig.

Die ältere Generation bleibt dem Betrieb jedoch erhalten. Alice Ruckli ist nach wie vor für die Administration und die Buchhaltung verantwortlich und der Senior setzt seine Erfahrung und sein enormes Netzwerk weiterhin im Verkauf ein. Die Branche kennt er vor allem international wie kaum ein zweiter.

Firma 1993 übernommen und ausgebaut

Die Firma importierte bereits bevor Martin Ruckli, der sie 1993 von seinem Vorgänger übernommen hatte, verschiedene Maschinen aus Italien und Österreich. Das Importprogramm wurde stetig ausgebaut. Heute umfasst es Kräne für Forst- und Landwirtschaft, Transportanhänger, Hängedrehkräne, Holzspaltmaschinen oder auch Warmluftöfen für Heu- und Holztrocknung oder Futtermischwagen im Bereich der Fütterungssysteme. Ebenso sind Geräte für die Bodenbearbeitung in Form von Fräsen oder Eggen erhältlich.

Die Kundschaft stammt aus dem Landwirtschaftssektor oder aus der Forst- und Gartenbaubranche. Daher sind, abgesehen von den Anschaffungskosten, vor allem auch Langlebigkeit, einwandfreier Service und eine Begegnung auf Augenhöhe mit dem Anbieter entscheidend. Martin Ruckli sagt:

«Ich schätze, dass Entscheidungen über eine neue Anschaffung zu 80 Prozent emotionaler Natur sind und das Rationale nicht unbedingt im Vordergrund steht.»

Das mag daran liegen, dass Geschäfte oft bei Gesprächen am Küchentisch eines Kunden abgewickelt würden und das Vertrauen eine zentrale Rolle spiele – mehr noch als der Preis. Ausserdem sei es mitentscheidend, dass der Kunde sich darauf verlassen könne, dass der Verkäufer nicht nur seine Maschinen kenne, sondern ebenso Kenntnisse habe über das Einsatzgebiet und die Bedürfnisse des Geräteanwenders.

Spezialwünsche werden fast täglich umgesetzt

Wie bei Personenwagen werden auch Traktoren und Landmaschinen mit den Optionen und Spezialwünschen der Kunden bestückt. Sowohl bei Neufahrzeugen wie auch bei Occasionen. Meistens ist die Umsetzung in der Landmaschinenwerkstatt etwas kniffliger, da nicht immer einfach ein Ersatzteil aus dem Lager entnommen werden kann und unbearbeitet eingebaut wird.

Bei Rucklis werden am Tag unseres Besuchs gleich zwei Maschinen den Vorstellungen der Kunden angepasst. Für die Mechaniker und die Werkstattleiter seien solche umbauten immer wieder willkommene Herausforderungen. Aktuell wird ein Transportanhänger des Werkhofs der Aargauer Gemeinde Windisch mit einem Forstkran aufgerüstet. «Dieser Aufbau wird entsprechend den Wünschen des Werkhofs angefertigt. Wir produzieren einzelne Teile, wenn nötig, auch selber. Es gibt immer Anpassungen vorzunehmen, fast täglich», erklärt Andreas Ruckli, der derzeit noch zu 50 Prozent an den Maschinen Hand anlegt und Werkstattleiter Martin Schürch als Stellvertreter unterstützt.

Ausbildung gross auf die Fahne geschrieben

Auch an einem Futtermischwagen wird in der Werkstatt eine spezielle Vorrichtung angefertigt, weil der Kunde verlangt, dass die Kraftübertragung auch über einen Elektromotor möglich sein soll. «Der Landmaschinenmechaniker hat praktisch nie zweimal dieselbe Arbeit zu verrichten, das macht den Job spannend», sagt Ruckli, der in der glücklichen Lage sei, dass er immer junge Leute finde, die eine Lehre absolvieren wollen. Die Firma hat sich die Ausbildung gross auf die Fahne geschrieben. Derzeit sind vier Landmaschinenmechaniker-Lehrlinge angestellt.

Das Unternehmen besteht aus einem Dutzend Mitarbeitenden, inklusive der Familie, der übrigens auch der halbjährige Livio, Sohn von Petra und Andreas Ruckli, angehört. Neben den Landmaschinen hat sich Martin Ruckli auch im Bereich der Kleingeräte ein Standbein errichtet. Er war vor 25 Jahren der Erste im Kanton Luzern, der einen Rasenmähroboter im Angebot hatte. «Als uns der Husqvarna-Verkäufer diese Neuigkeit vorstellte, bestellte ich sofort ein Stück. Die Maschine kostete 5500 Franken, viel Geld. Der gute Mann glaubte zuerst an einen Scherz. Aber ich meinte es ernst», erinnert sich Martin Ruckli, wie er zum Rasenmähroboter-Pionier wurde.

Heute hat die Firma sogar einen Mitarbeiter, der nur für die Kleingeräte und hauptsächlich Rasenmähroboter zuständig ist. Der Betrieb überwintert zahllose Kundengeräte, ähnlich wie dies Pneufirmen und Autogaragen mit Sommerreifen tun. Das letzte Jahr hat den Boom sogar noch befeuert. Andreas Ruckli erzählt, dass Corona diesen Geschäftszweig angekurbelt habe:

«Die Leute investierten offensichtlich viel Geld in ihre Gärten. Wir haben noch nie so viele Mähroboter verkauft wie 2020.»