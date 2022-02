Buttisholz: Roos Treppenbau AG geht in neue Hände

Buttisholz Neue Geschäftsinhaber für Roos Treppenbau 09.02.2022, 15.48 Uhr

Thomas Bucheli Bild: PD

Die Roos Treppenbau AG in Buttisholz ist in neuen Händen: Der Firmengründer Walter Roos und seine Frau Jolanda übergaben den Betrieb mit neun Angestellten rückwirkend per 1. Januar 2022 dem langjährigen Mitarbeiter Thomas Bucheli sowie dessen Frau Svenja. Walter Roos bleibt der Firma weiterhin als freier Mitarbeiter zur Verfügung. Das andere Firmenstandbein, die Roos Holzbau AG, wurde letzten Sommer an Reto und Astrid Steinmann verkauft.