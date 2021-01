Buttisholz Sachbeschädigungen und Brandstiftung: Luzerner Polizei ermittelt vier Jugendliche Die Luzerner Polizei hat vier Jugendliche ermittelt, welche im letzten Jahr für verschiedene Sachbeschädigungen und Brandstiftungen in Buttisholz verantwortlich sind. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Franken. 26.01.2021, 11.13 Uhr

Unter anderem sind die Jugendlichen für den Brand in einer Scheune verantwortlich. Bild: PD

(pw) In der Zeit von Juli bis Oktober 2020 verübten damals Unbekannte in Buttisholz mehrere Sachbeschädigungen und Brandstiftungen. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung rekapituliert, wurde dabei unter anderem ein Tisch auf dem Spielplatz Kunterbunt angezündet. Beim Jugendlokal Chrüzschüür haben die Täter Gegenstände angezündet und beschädigt. Zudem kam es zu einem fahrlässig verursachten Dachbrand in einer Scheune, nachdem die Täter in der Scheune mit Feuer spielten.