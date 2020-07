Buttisholz saniert für 1,6 Millionen Franken das erste Schulhaus der Gemeinde – einen Baukredit braucht es dafür nicht Das Lehrerheim wurde vor 112 Jahren fertiggestellt und gilt als Zeuge der ersten landesweiten Schulhausbauphase. Susanne Balli 31.07.2020, 05.00 Uhr

Das 212 Jahre alte Lehrerheim in Buttisholz.

Bild: Dominik Wunderli (22. Juli 2020)

Mit seinen hellbraunen Schindeln und den dunkelgrünen Fensterläden wirkt das Haus an der Schulhausstrasse 13 in Buttisholz fast schon unscheinbar. Doch das als Lehrerheim bezeichnete Gebäude ist ein kantonal geschütztes Kulturdenkmal. Es wurde vor 212 Jahren errichtet und ist der erste Schulhausbau in Buttisholz. Damit ist das Lehrerheim von ortsgeschichtlicher Bedeutung und gilt als Zeuge der ersten landesweiten Schulhausbauphase.