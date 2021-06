Bypass Luzern «Druck auf den Bund erhöhen» – neues Komitee kämpft für Einhausung der Autobahn in Kriens Die bisherigen Bypass-Komitees werden zusammengeschlossen und erhalten mit CVP-Einwohnerrätin Michèle Albrecht eine neue Leiterin. Ihr Ziel ist, 5000 Sympathisanten zu gewinnen. Interview: Stefan Dähler 07.06.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zwei Komitees, die sich für eine Überdachung der Autobahn im Rahmen des Bypass-Projekts in Kriens einsetzen, werden vereint: «Bypass – so nicht», das schon seit mehreren Jahren existiert und dem alle Krienser Parteien angehören. Und «Chance Bypass», das vor rund einem Jahr bei der Präsentation der städtebaulichen Vision durch die Stadt Kriens gegründet wurde. Letzteres Komitee wurde auch von Politikern ausserhalb Kriens, der Stadt Luzern und Luzern Plus unterstützt.

Die Autobahn A2 in Kriens. Bild: Pius Amrein (10. Mai 2021)

Mit dem Zusammenschluss wolle man die Kräfte bündeln, wie die Stadt Kriens mitteilt. Die Leitung des vereinten Komitees übernimmt CVP-Einwohnerrätin Michèle Albrecht (49). Sie wird quasi zur Nachfolgerin von SVP-Einwohnerrat Räto Camenisch (75), bisherigem Präsidenten von «Bypass – so nicht». Albrecht nimmt Stellung zu den Zielen des neuen Komitees.

Wieso gab es überhaupt zwei Komitees?

Michèle Albrecht: «Bypass – so nicht» wurde 2014 von der damaligen Einwohnerrätin Kathrin Graber initiiert und konnte schon klare Verbesserungen erreichen. Es gab eine Petition mit über 2700 Unterschriften. Dass das Sonnenbergportal eingehaust werden soll, ist diesem Komitee zu verdanken. Seit dieser Entscheidung war es nicht mehr so aktiv. Darum wurde von der Stadt letztes Jahr «Chance Bypass» gegründet mit der städtebaulichen Vision, die Autobahn in Kriens ganz zu überdachen.

Michèle Albrecht, Leiterin des neuen Bypass-Komitees. Bild: PD

Wieso erfolgt nun die Reorganisation?

Wir wollen uns wieder von der Stadt abkoppeln, das neue Komitee soll in Richtung Bürgerbewegung gehen und für das existenzielle Begehren einer Einhausung beziehungsweise einer Stadtreparatur kämpfen. Das Ziel ist, rund 5000 Sympathisanten zu gewinnen. Vor allem aus Kriens, aber auch aus anderen Gemeinden, die vom Bypass betroffen sind, etwa Luzern und Horw.

Welches sind die nächsten Schritte?

Wir gründen möglichst bald ein Kernteam, das parteipolitisch breit abgestützt ist. Weiter schreiben wir die bisherigen Sympathisanten und Mitglieder an, damit sie auch beim neuen Komitee dabei sind. Wir müssen auch den Namen noch festlegen, wobei möglich ist, dass wir «Bypass – so nicht» oder «Chance Bypass» übernehmen.

Wie wollen Sie die Bürgerinnen und Bürger erreichen?

Die konkreten Aktionen und Massnahmen werden wir im Kernteam festlegen. Denkbar wäre etwa eine Art Roadshow mit kleineren Infoanlässen in den Quartieren entlang der Autobahn. Auch Fahnen wie etwa bei der Spange Nord wären möglich, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Ausserdem werde ich Netzwerkarbeit leisten, beispielsweise bei den Investoren im Raum Luzern Süd. Ein attraktiver Stadtteil liegt auch in deren Interesse, der Wert der Grundstücke würde durch eine Einhausung der Autobahn stark steigen.

Wie sehen Sie das Verhältnis des Komitees mit der Stadt Kriens?

Der Kontakt mit anderen Behörden wie dem Kanton oder dem Bundesamt für Strassen ist Aufgabe der Stadt, wobei es auch Überschneidungen gibt. Mit dem lokalen Entwicklungsträger Luzern Plus werden auch wir zusammenarbeiten. Grundsätzlich geht es uns darum, die Stadt in ihren Bemühungen zu unterstützen. Die Anliegen der Bevölkerung sollen sichtbar werden, um den Druck auf den Bund zu erhöhen.

Kürzlich wurde auch ein Komitee gegründet, das den Bypass ganz ablehnt. Wie steht Ihr Komitee zum Projekt?

Wir lehnen den Bypass nicht ab, sondern vertreten die Haltung des Stadtrats, der die Realisierung des Projekts unterstützt, sofern man die Chance nutzt, in Kriens eine Stadtreparatur vorzunehmen. Welche Haltung wir einnehmen, wenn der Bund die Krienser Forderungen ablehnt, ist noch unklar.

So könnte eine vollständig überdachte Autobahn in Kriens aussehen. Visualisierung: Chance Bypass

Ist eine Zusammenarbeit mit Bypass-Gegnern denkbar?

Ja, unbedingt, schliesslich haben wir beide das Ziel, Kriens attraktiver zu gestalten. Es gibt bereits mehrere Personen aus dem links-grünen Lager, die bei uns mitmachen und auch beim Nein-Komitee.

Sind auch die negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung während der Bauphase ein Thema für das Komitee?

Ja, das ist mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen. Die Verkehrssituation wird über zwölf Jahre, besonders im Bereich Kupferhammer, sehr schwierig. Dieses Thema wird uns noch sehr stark beschäftigen und muss umsichtig angepackt werden.