Abstimmung Stadt Luzern: Zweimal Ja zur BZO und zur Würzenbachmatte Mit einer sehr deutlichen Mehrheit wurden die beiden kommunalen Vorlagen in der Stadt Luzern angenommen. 29.11.2020, 14.05 Uhr

Die Stadtluzerner Stimmberechtigten haben die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) mit 76 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Auch die Umzonung Würzenbachmatte wurde mit 63 Prozent klar gutgeheissen. Ziel der Teilrevision ist unter anderem, Bauprojekte zu ermöglichen, etwa den Ausbau der Hauptsitze der Luzerner Kantonalbank sowie der CSS Versicherung, eine Wohnüberbauung in der Seeburg oder Vorhaben von Wohngenossenschaften, etwa in den Gebieten Industriestrasse oder Geissenstein. Weiter sollen die Bestimmungen der Ortsbildschutzzone B, in der heute Abbrüche kaum mehr möglich sind, gelockert werden. Diese Änderungen waren im Vorfeld kaum umstritten.