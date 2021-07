«C»-Diskussion Namensstreit in der Luzerner CVP: Entscheid des Schiedsgerichts wird Ende Juli erwartet Noch immer ist unklar, wie die Basisbefragung unter den CVP-Mitgliedern zum neuen Namen ausgegangen ist. Das Schiedsgericht hat noch nicht entschieden. Klar ist: Der Namenswechsel soll unbedingt noch in diesem Jahr erfolgen. Dominik Weingartner 07.07.2021, 05.00 Uhr

Eingangstafel an der Delegeiertenversammlung Die Mitte, am Samstag, 26. Juni 2021, in Bern.

Der CVP-interne Rechtsstreit um die Frage, ob die Parteileitung das Ergebnis der Konsultativabstimmung zum neuen Parteinamen veröffentlichen darf, ist noch immer ungelöst. Seit Ende Mai befasst sich das frisch gewählte Schiedsgericht der Partei mit der Beschwerde des alt Grossratspräsidenten Anton F. Steffen, der die Veröffentlichung verhindern will. Hintergrund ist ein Streit um die Frage, ob die Basisbefragung eine unzulässige Beeinflussung der Parteidelegierten ist. Denn die Befragung vom April hat keinerlei rechtliche Bindung und die Alternativen zum von der Parteileitung vorgeschlagenen neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» wurden aussen vor gelassen. Den Namenswechsel können zudem nur die Delegierten mit einer Zweidrittelmehrheit beschliessen.

Laut CVP-Sekretär Rico De Bona musste die Parteileitung «vor längerer Zeit» eine Stellungnahme zuhanden des Schiedsgerichts abgeben. «Wenn das Schiedsgericht entschieden hat, werden wir kommunizieren», sagt De Bona, der nicht verhehlt, «ein bisschen wie auf Nadeln» zu sitzen. Die Statuten der Luzerner CVP geben dem Streitschlichtungsgremium zwar keine Frist vor, innert der Entscheide gefällt werden müssen. Aber es heisst:

«Das Schiedsgericht entscheidet in einem einfachen und raschen Verfahren, das von ihm nach rechtsstaatlichen Grundsätzen selbst festgelegt wird.»

Entscheidende Sitzung am 23. Juli

Lukas Graf ist Präsident des CVP-Schiedsgerichts. Der Dagmerseller sagt auf Anfrage, das Gremium habe sich am 26. Mai zur ersten Sitzung getroffen. Dabei habe man sich für ein sogenanntes Summarverfahren entschieden. Dieses beinhaltet, dass sich die beiden Parteien, also Anton F. Steffen und die Parteileitung, je einmal zum Sachverhalt äussern konnten. Auf Grundlage der so gewonnenen Informationen wird das Schiedsgericht entscheiden. «Wir treffen uns am 23. Juli zu einer Sitzung und werden dann zeitnah ein Urteil fällen», sagt Graf. Dann wird klar, ob das Ergebnis der Basisbefragung veröffentlicht werden darf oder nicht.

Unabhängig davon sollen die Parteidelegierten nach aktueller Planung am 6. September an einer physischen Versammlung entscheiden, ob die Luzerner CVP sich vom «C» verabschiedet. Rico De Bona: «Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat um den 20. August allfällige Massnahmen gegen das Coronavirus aufheben oder beschliessen wird.» Lassen die Massnahmen die Durchführung einer physischen Delegiertenversammlung zu, kommt der Namenswechsel auf die Traktandenliste.

Speziell in diesem Szenario: Parteipräsident Christian Ineichen wäre bei diesem historischen Entscheid nicht dabei – er weilt zurzeit auf einer mehrmonatigen USA-Reise. Währenddessen führen die beiden Vizepräsidentinnen Karin Stadelmann und Michaela Tschuor die grösste Luzerner Partei.

Namensfrage wichtig für die Wahlen

Sollte eine physische Versammlung im September nicht klappen, wäre der 9. November der nächste Ausweichtermin. Sollte die Coronasituation auch dann kein Treffen zulassen, werden laut Rico De Bona andere Wege der Entscheidungsfindung ins Auge gefasst. «Dann müssten wir auf den Korrespondenzweg zurückgreifen», sagt er. Wichtig wäre in diesem Fall, dass Gefässe geschaffen würden, «in denen diskutiert und argumentiert werden kann», so Parteisekretär De Bona:

«Irgendwann müssen wir entscheiden, gerade auch wegen der Vorbereitung der Wahlen 2023.»

Der Namenswechsel der Luzerner CVP in «Die Mitte Kanton Luzern» soll nach dem Willen der Parteileitung definitiv in diesem Jahr über die Bühne gehen – Corona hin oder her.