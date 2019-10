Das Café Med in der Stadt Luzern blickt kommenden Montag auf ein erstes erfolgreiches Jahr zurück – und kündigt Neuerungen an.

Das Café Med in der Stadt Luzern blickt kommenden Montag auf ein erstes erfolgreiches Jahr zurück – und kündigt Neuerungen an.

Diese Ärztinnen und Ärzte beraten ohne weissen Kittel – und gratis Das Café Med in der Stadt Luzern blickt kommenden Montag auf ein erstes erfolgreiches Jahr zurück – und kündigt Neuerungen an. Yasmin Kunz

Im Melissa's Kitchen in der Stadt Luzern können Patienten gratis ärztliche Beratung in Anspruch nehmen. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 2. September 2019)

Soll ich die Medikamente trotz derart vielen Nebenwirkungen nehmen? Was kann ich noch tun, um meine Nervenschmerzen in den Füssen weiter zu mindern? Gibt es keine neueren Therapien zur Heilung meiner Schilddrüsenerkrankung?

Bei solchen und weiteren Fragen können pensionierte Ärztinnen und Ärzte im Café Med kostenlos und ohne Administration weiterhelfen. Mit ihrer Zeit, ihrer Erfahrung und ihrem Wissen. Die rund zehn pensionierten Mediziner, die sich jeden ersten Montagnachmittag im Monat in «Melissa’s Kitchen» am Hirschengraben 19 in Luzern treffen, stehen den Patienten mit Rat zur Seite.

Café Med verlängert Präsenzzeit für Junge

Das Café Med ist ein Angebot der Akademie Menschenmedizin und feiert am nächsten Montag sein einjähriges Bestehen. Etabliert wurde das Café Med in Luzern von Frank und Ursula Achermann. Die beiden führten während 35 Jahren in der Stadt Luzern eine Praxis; nun geben sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ihr Wissen auf diesem Weg weiter. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle, die medizinische Unterstützung suchen. Bis dato hätten vorwiegend ältere Personen davon Gebrauch gemacht. Die Organisatoren vermuten, dass es bei den Jungen zu wenig bekannt ist oder für sie die Präsenzzeiten suboptimal sind. Darum werden diese geändert: Künftig findet die medizinische Beratung wie bisher jeweils am ersten Montag im Monat statt, aber neu von 15 bis 18.15 Uhr. Dies soll auch Arbeitstätigen den Besuch im Café Med ermöglichen. Frank Achermann sagt:

«Es ist uns ein Anliegen, dass auch die jüngere Generation Zugang zu diesem kostenlosen Angebot hat»,

Ottilia Lütolf, pensionierte Ärztin für Innere Medizin und Gefässkrankheiten, ist seit Beginn im Café Med engagiert. Bei unserem Treffen vergangenen Monat hat sie gleich mehrere Patienten beraten. Ein Ehepaar aus Reussbühl, beide weit über 80, ist begeistert. «Die Ärztin gibt uns gute Tipps im Umgang mit unseren gesundheitlichen Problemen», sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Auch ihr Ehemann kann noch ein paar Fragen zu seinem Schwindel stellen. «Es ist toll, dass es dieses kostenlose Angebot gibt.»

Ziel: Medizinische Unsicherheiten ausräumen

Auch für Lütolf ist das Café Med ein Gewinn – in zweierlei Hinsicht. Einerseits kann sie Menschen bei ihren gesundheitlichen Probleme unterstützen, andererseits kann sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand austauschen. «So lerne auch ich immer wieder Neues aus anderen medizinischen Gebieten dazu. Zudem besuche ich nach wie vor diverse medizinische Weiterbildungen, weil sie die Medizin immer noch spannend findet und um auf dem aktuellen Stand zu blieben.» Häufig geht es im Café Med darum, die Patienten zu beruhigen. Die Betroffenen sind unsicher über eine Therapieform, über die Medikation oder finden sich im Dschungel der medizinischen Möglichkeiten nicht mehr zurecht. In einem Gespräch könne man solche Unsicherheiten oft ausräumen.

Im Café Med wird denn auch nicht therapiert, sondern vor allem zugehört. Ursula Achermann sagt zum Ziel:

«Wir unterstützen Entscheidungsfindungen von Patienten, beraten sie und versuchen Einsichten zu erwirken. Wir stellen aber keine Diagnose.»

Im Gespräch mit den Ratsuchenden zeigt sich, welche Unsicherheiten vorhanden sind. Nicht selten drehen sich die Fragen etwa um mögliche Alternativen zur bisherigen Therapie – und entsprechend darum, warum eine Behandlung im konkreten Fall sinnvoller sein könnte als eine andere. Dann klären Ärzte diverser Fachrichtungen auf und unterstützen die Patienten dabei, eine medizinische Entscheidung eigenständig zu treffen.

So auch bei Hedy Felber (81) aus Rothenburg. Sie ist unter anderem gekommen, weil sie Bedenken hatte bezüglich ihrer Medikation. Die Medikamente scheinen einerseits nicht den gewünschten Effekt zu haben, andererseits sorgt sie sich um die vielen Nebenwirkungen. Die beratende Ärztin kann die Angst vor den Nebenwirkungen relativieren und aufzeigen, wie sie mit weiteren Massnahmen ihre Beschwerden lindern kann. Nach rund dreiviertel Stunden verlässt Hedy Felber das Lokal «mit einem guten Gefühl».

Stadt Luzern würdigt Engagement

Zwischen 9 und 28 Personen nahmen jeweils am ersten Montag des Monats die kostenlose medizinischen Beratung in Anspruch. Die meisten Patienten stammen aus dem Kanton Luzern, aber auch aus den angrenzenden Kantonen und waren mehrheitlich zwischen 50 und 90 Jahre alt. Im Café Med ist man überzeugt, dass auch bei jüngeren Personen das Bedürfnis für medizinische Unterstützung vorhanden ist und betonen, dass das Café Med für alle Alterskategorien offen steht. Auch die Stadt Luzern begrüsst das Engagement der pensionierten Ärztinnen und Ärzte: Der Verein Menschenmedizin/Café Med hat 2018 aus dem Erlös Textilsammlungen der Stadt Luzern einen einmaligen Betrag von 6000 Franken erhalten. Mit diesem Beitrag will die Stadt das Angebot stärken und sich bedanken, wie es auf Anfrage heisst.

Ebenfalls begeistert sind Carin und Urs Truniger, Besitzer des Lokals Melissa’s Kitchen. «Wir begrüssen dieses Angebot zugunsten der Gesellschaft sehr; dieses ist auch für unser Lokal eine Bereicherung.» Das Café Med bringe ganz nebenbei auch Gäste ins Restaurant, die sonst eher nicht kommen würden. Carin Truniger gefällt insbesondere die tolle Atmosphäre: «Man merkt nicht, dass hier Arzt- und Patientengespräche geführt werden». Darum ist für das Ehepaar Truniger klar: «Wir werden unsere 80 Innenplätze auch weiterhin für das Angebot zur Verfügung stellen.»