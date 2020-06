Café Tacuba eröffnet eine zweite Filiale an bester Lage mitten in der Stadt Luzern Am Rathausquai 1 in der Stadt Luzern wird man neben einem erlesenen Wein bald hausgemachten Kaffee geniessen können. Beim Restaurant La Bonne Cave eröffnet das Café Tacuba eine zweite Filiale. 29.06.2020, 10.23 Uhr

Am Rathausquai 1 in Luzern wird das «Tacuba» beim bisherigen «La Bonne Cave» einziehen. Bild: PD

(zim) Kürzlich hat das Café Tacuba in den sozialen Medien darüber informiert, dass es neben seinem Standort an der Eichwaldstrasse 10 in der Stadt Luzern bald eine zweite Filiale geben wird. Diese wird im Restaurant La Bonne Cave am Rathausquai 1 eröffnet.

Dies bedeutet aber laut einer Meldung von «Ron Orp» nicht, dass das ursprüngliche Restaurant verschwinden wird. Das Konzept sieht vor, dass am Morgen Kaffee angeboten wird und am Nachmittag Wein.