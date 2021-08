Camping auf dem Bauernhof: Auch Luzerner Landwirte machen mit

Camping auf dem Bauernhof «Mir war wichtig, die Landwirtschaft den Menschen näherzubringen» – darum bieten Luzerner ihren Hof für Übernachtungen an Übernachten auf dem Bauernhof mit dem eigenen Wohnwagen ist im Trend. Auch Landwirte in Littau und Ebikon machen mit. Kathrin Brunner Artho 27.08.2021, 15.00 Uhr

Camping erfreut sich wachsender Beliebtheit und Corona hat diesen Trend zusätzlich beschleunigt. Doch was tun, wenn der Campingplatz ausgebucht ist? Oder wenn man keine Lust hat, zwischen zahlreichen anderen Wohnwagen sein Lager aufzuschlagen? Eine neue Alternative bieten Landwirte an. So kann man ganz einfach sein mobiles Eigenheim bei einem Hof hinstellen und entgeht dem knappen Platz auf den Campingplätzen. Zur Freude jener, die ihre Ruhe und die Nähe zur Natur schätzen.