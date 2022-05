Campus Sursee feiert 50-Jahr-Jubiläum

Jubiläum Zuerst ein reines Bildungszentrum, jetzt auch ein Ort für Seminar und Sport: Der Campus Sursee wird 50 Vor 50 Jahren sind die ersten Gebäude des Ausbildungszentrums entstanden. Mittlerweile umfasst der Campus Sursee ein grosses Angebot. Dabei gibt es auch Herausforderungen zu bewältigen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Es war das Jahr, in welchem die schwedische Band Abba ihre erste Single aufnahm, das Insektenspray «Antibrumm» erfunden wurde und der erste wissenschaftliche Taschenrechner auf den Markt kam: 1972. Doch nicht nur diese Ereignisse liessen aufhorchen. In Oberkirch wurden am 2. Juni die neuen Gebäude des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) sowie der Maurerlehrhallen Sursee und der Berufsfachschule Verkehrswegbauer eingeweiht. Rund 20 Ausbildungen für Bauhandwerker des Hoch- und Tiefbaus wurden angeboten. Der Campus Sursee war geboren.

Die Eröffnung des Campus im Jahr 1972. Eine grosse Menschenmasse bildete sich vor dem Gebäude. Bild: PD Das Campus-Gelände im Jahr 1972. Bild: PD Eine Lehrhalle aus dem Jahr 1972. Bild: PD So sah der Campus im Jahr 1972 aus. Bild: PD Hier absolvierten angehende Maurer unterschiedliche Lehreinheiten: Die Maurerlehrhalle im Jahr 1962. Die gab es schon, bevor der Campus gegründet wurde. Bild: PD

Die zündende Idee dafür hatten der Geschäftsführer der Maurerlehrhallen Sursee, Karl Schaber, und Willy Messmer, damaliger Zentralpräsident des SBV, im Jahr 1964. Ihr Ziel: Die Schaffung eines gesamtschweizerischen Bau-Ausbildungszentrums. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Campus heute sein Jubiläum feiern kann. Die Direktorin Andrea Ming zollt ihnen grossen Respekt. «Ich empfinde Dankbarkeit gegenüber jenen, die vor und während diesen 50 Jahren die wichtigen und richtigen Entscheide getroffen haben. Ausserdem bin ich stolz, dass wir insbesondere in diesen Tagen vielen Menschen den Campus zeigen dürfen.» Am Wochenende finden nämlich die Tage der offenen Tür mit einem grossen Programm statt (siehe Box).

Tage der offenen Tür Am Wochenende stehen die Türen des Campus Sursee für die gesamte Bevölkerung jeweils von 10 bis 17 Uhr offen. Bauinteressierte erhalten Einblick ins Bildungsangebot, in die Gastronomie sowie in den Sport- und Freizeitbereich des Campus. Es gibt ein umfassendes Programm, unter anderem mit einem Kran- und Baumaschinenfahrer-Cup, einem Muttertags-Brunch, einem Gratis-Eintritt ins Hallenbad oder einem Doppelkonzert mit Ritschi und Caroline Chevin. Das ganze Programm finden Sie unter www.campus-sursee.ch/jubi.

Angebot mit Seminar und Sport erweitert

Stolz sei sie auch auf die Entwicklung, die der Campus in den 50 Jahren durchgemacht habe. Nach der Eröffnung 1972 wurde das Angebot und die Ausstattung stetig vergrössert (siehe Zeitstrahl am Ende des Artikels). Die markanten Erweiterungen kamen vor allem im neuen Jahrtausend: 2004 entschied sich der Stiftungsrat für eine organisatorische und bauliche Weiterentwicklung und verabschiedete Investitionen von über 100 Millionen Franken in die Infrastruktur. So wurde der Campus 2006 zum Seminar- und Tagungszentrum in seiner heutigen Form.

Der Campus Sursee in einer Luftaufnahme. Bild: Pius Amrein (3. Dezember 20219)

Vom ursprünglich reinen Bildungszentrum hat er in den letzten Jahren sein Angebot um Seminar und Sport erweitert. «Dadurch konnten wir die Auslastung unserer Hotellerie und Gastronomie verbessern. Die neue Eventhalle ist der vorläufig letzte Expansionsschritt, um dieses Ziel zu erreichen», sagt Andrea Ming. Die Erweiterung des Angebots führt dazu, dass sich mittlerweile immer mehr verschiedene Interessensgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen auf dem Campus treffen – der Bauarbeiter, der wegen der körperlichen Arbeit ein reichhaltiges Menü wünscht, aber auch die Sportlerin, die eine Athletenverpflegung bevorzugt.

«Die Herausforderung dabei ist, alle Bedürfnisse gut erfüllen zu können. In den kommenden Jahren steht daher im Fokus, das Angebot noch besser aufeinander abzustimmen.»

Regionale Verankerung hat grosse Bedeutung

Ming spricht auch die Bedeutung des Campus für die Region Sursee an, in der er eine wertvolle Akzeptanz geniesse. «Die Mehrheit der Mitarbeitenden kommt aus der Region. Wir achten darauf, möglichst Lieferanten von hier zu berücksichtigen. Die regionale Verankerung hat für den Campus Sursee eine grosse Bedeutung.»

Andrea Ming, Direktorin des Campus Sursee, in der neuen Eventhalle. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 5. Mai 2022)

Bei all dem Wachstum gelte es aber, den Stiftungszweck nie aus den Augen zu verlieren: Die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Berufsleuten aus der Bauwirtschaft. «Die Branche ist attraktiv und hat spannende Karrieremöglichkeiten, ausserdem ist sie sehr sicher. Doch der Fachkräftemangel macht sich in letzter Zeit bemerkbar.» Der Stiftungszweck habe gerade deswegen noch mehr an Bedeutung gewonnen. Man biete daher den Personen mit einer Baugrundausbildung, aber auch Quereinsteigenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten an.

Eine weitere Herausforderung sei die finanzielle Unabhängigkeit, wie Andrea Ming erklärt. Der Stifter des Campus ist der SBV, der gleichzeitig sein 125-Jahr-Jubiläum feiert und mit seinem Geld den Campus überhaupt ermöglichte. «Wir sind sehr dankbar dafür. Der Campus Sursee befindet sich derzeit aber in einer guten Entwicklung, sodass er in naher Zukunft vom SBV finanziell unabhängig sein wird.» Ming sagt:

«Gelingt es, diese Herausforderungen alle zu meistern, kann der Campus Sursee nachhaltig erfolgreich sein und im Jahr 2072 hoffentlich sein 100-Jahr-Jubiläum feiern.»

Einige Meilensteine des Campus Sursee

1964 Die Idee entsteht: Karl Schaber und Willy Messmer wollen ein gesamtschweizerisches Bau-Ausbildungszentrum schaffen.

1974 Das HG-Haus wird eingeweiht. Die Räumlichkeiten sind für die Durchführung der Kaderkurse und Meisterschule konzipiert.

1981 Neu gibt es das Restaurant Baulüüt auf dem Campus.

1995 Die Bauführer- und Technikerschule wird eröffnet und das Zentrum geht online: Es wird mit der Welt verbunden.

2006 Der Campus wird zum Seminar- und Tagungszentrum in seiner heutigen Form.

2008 Der Konferenzsaal für 500 Personen wird eröffnet, auch im Beisein von Bundesrätin Doris Leuthard Archivbild LZ

2009 Der Campus erhält eine eigene Bushaltestelle und wird an den ÖV angebunden.

2013 125 neue Einzelzimmer und 19 Premium-Hotelzimmer werden fertiggestellt.

2015 Die moderne Kran- und Baumaschinen-Ausbildungsarena wird in Betrieb genommen.

