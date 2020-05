Caritas fordert von der Politik mehr Unterstützung für armutsbetroffene Luzerner Rund 60'000 Luzerner sind armutsbetroffen oder -gefährdet. Die Caritas fordert nun vom Luzerner Parlament Massnahmen für diese Personen. Erste Parteien wurden bereits aktiv. Roseline Troxler 14.05.2020, 05.00 Uhr

«Armutsbetroffene und Menschen, die armutsgefährdet sind, bekommen die Auswirkungen des Coronavirus besonders zu spüren», sagt Yvonne Schärli, die für die SP während zwölf Jahren in der Luzerner Regierung war und heute die Caritas Luzern präsidiert. Und trotz der einschneidenden Folgen für diese Gruppe habe die Politik sie noch zu wenig auf dem Radar. «Daher richten wir einen Appell an den Kantonsrat, bei der Session von kommender Woche Lücken zu schliessen», sagt die Caritas-Präsidentin. Die Non-Profit-Organisation ruft den Kantonsrat auf, ein Unterstützungsprogramm auszuarbeiten.

Yvonne Schärli.

Laut Caritas Luzern sind im Kanton Luzern mit gut 400'000 Einwohnern rund 33'000 Personen von Armut betroffen, weitere rund 30'000 Personen sind armutsgefährdet (siehe Box). Viele dieser Leute arbeiten unregelmässig oder in einer Tieflohnbranche. «Ob sie den vollen Lohn oder wegen der Kurzarbeit nur noch 80 Prozent erhalten, kann für diese Bevölkerungsgruppe einen entscheidenden Unterschied ausmachen», sagt Yvonne Schärli. So reiche das Geld plötzlich nicht mehr für Miete, Krankenkassenprämien oder Telefonrechnungen.

So wird Armut definiert

Als armutsbetroffen gelten in der Schweiz Personen, deren Haushaltseinkommen unter dem Exis­tenzminimum liegt. Massgebend dafür sind die Richtlinien der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Im Jahr 2018 lag die Armutsgrenze für eine Einzel­person bei durchschnittlich 2293 Franken pro Monat. Für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren lag die Armutsgrenze bei 3968 Franken. Schweizweit sind rund 660000 Personen von Armut betroffen – das sind 7,9 Prozent der Bevölkerung. Seit 2014 ist die Armutsquote leicht gestiegen, insbesondere auch jene von Kindern. Eine weitere Million in der Schweiz lebende Menschen sind armutsgefährdet. Das heisst: Ihr Haushaltseinkommen ist tiefer als 60 Prozent des sogenannten Medianeinkommens. 2018 lag diese Schwelle für einen Einpersonenhaushalt bei 29943 Franken pro Jahr. (rt)

«Die Regierung und das Parlament ist sich der Folgen eines Lohnausfalls noch zu wenig bewusst», findet Schärli. Zwar gebe es auf nationaler und kantonaler Ebene Massnahmen, welche auch Armutsbetroffenen zugutekommen. Doch die Folgen der Krise seien noch zu wenig mit dem Fokus auf diese Gruppe angeschaut worden.

Diverse dringliche Vorstösse eingereicht

Seit dem Aufruf der Caritas waren die Parteien aktiv, diverse Vorstösse wurden eingereicht. So wird etwa von der SP gefordert, dass die individuelle Prämienverbilligung um 50 Prozent erhöht wird. Und die Grünen wollen mittels Anfrage wissen, wie der Kanton Luzern mit der schwarzen Liste für säumige Prämienzahler umgeht. Die Caritas ist laut Yvonne Schärli bewusst nicht auf einzelne Parteien zugegangen: «Wir sind ein parteiunabhängiges Hilfswerk. Ich habe als Präsidentin der Caritas nie direkt meine Parteikolleginnen und -kollegen kontaktiert. Dies trenne ich bewusst.»

Wegen diverser Vorstösse wird sich der Kantonsrat wohl nächste Woche mit Unterstützungsmassnahmen beschäftigen. Dies sei dringend nötig, so Schärli:

«Die finanzielle Situation vieler Luzernerinnen und Luzerner hat sich zugespitzt. Nun sind auch Personen auf Hilfe angewiesen, die sich bisher immer knapp über Wasser halten konnten.»

Diese Einschätzung teilt Heidi Ragonesi von der Sozial- und Schuldenberatung der Caritas Luzern. «Bei uns melden sich vor allem Leute, die temporär arbeiten, Kleingewerbler, Alleinerziehende oder Arbeitnehmende aus dem Gastgewerbe.» 2019 hat die Caritas Luzern im April 15 Gesuche für eine kurzfristige finanzielle Überbrückung erhalten, in diesem April waren es 56. Im Mai sind bereits 34 Gesuche eingegangen. Bisher hat die Caritas Luzern bei zirka 90 Gesuchen rund 100'000 Franken ausbezahlt. Das ist fünfmal so viel Geld und sind doppelt so viele Gesuche wie im selben Zeitraum 2019. Nebst Geldbeträgen unterstützt die Caritas Armutsbetroffene mit Lebensmittelgutscheinen, vor allem für die Caritas-Läden, oder übernimmt auch mal eine Rechnung. Schweizweit leistete die Caritas Überbrückungshilfe für rund 4000 Personen. Aus der Sammlung der Glückskette erhielt sie im April eine Million Franken.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Mai 2020)

Caritas rechnet mit drastischem Anstieg der Gesuche

Heidi Ragonesi rechnet mit einem drastischen Anstieg der Gesuche. «Viele Personen, die von Armut gefährdet sind, können wohl ein bis zwei Monate noch vom Ersparten leben, bevor sie in finanzielle Not geraten.» Ragonesi macht die Erfahrung, dass viele Hilfesuchende Mühe haben, sich an die Sozial- und Schuldenberatung zu wenden: «Ein Grossteil braucht erstmals unsere Unterstützung und schämt sich.» Ragonesi und ihre Mitarbeiter müssen Ratsuchende oft überzeugen, aufs Sozialamt zu gehen. «Denn die Caritas kann nur eine einmalige finanzielle Überbrückung leisten.»

Wie eine Anfrage bei Sozialämtern zeigt, spüren diese die Notlage vieler Luzerner. In der Stadt Luzern stieg die Zahl der Anträge seit dem Lockdown deutlich, wie Felix Föhn, Abteilungsleiter Soziale Dienste sagt. Im März gab es 133 Anträge. Dies ist eine Zunahme um 60 Prozent gegenüber März 2019, im April entsprach die Zunahme 47 Prozent (87 Personen). Eine Zunahme gibt es auch beim Sozial-Beratungszentrum Region Willisau-Wiggertal. Martin Räth: «Im ersten Monat haben wir 18 Neumeldungen erhalten. Das sind dreimal so viele wie zuvor.» Nicht nur Ausgesteuerte, sondern auch von Kurzarbeit Betroffene würden sich melden. Räth rechnet damit, dass die Zahl der Gesuche noch anzieht, «denn die steigende Arbeitslosigkeit wirkt sich erst verzögert auf die Sozialämter aus». 2018 wurden 9775 Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt.

Noch keinen Anstieg verzeichnet die Fachstelle für Schuldenfragen in Luzern. Barbara Bracher: «Wir sind aber überzeugt, dass die Anfragen zunehmen, da infolge der Coronakrise viele Menschen von finanziellen Einbussen betroffen sind.» Bracher rät, sich rechtzeitig an ihre Fachstelle zu wenden und betont: «Einen Kredit in Anspruch zu nehmen, bei dem teure Zinsen anfallen, ist eine schlechte Idee.» Zuvor sollen Betroffene versuchen, mit den Gläubigern in Kontakt zu treten und um einen Zahlungsaufschub zu bitten.

Arbeitslosenquote ist im Kanton Luzern gestiegen

Die Pandemie schlägt sich auch in der Arbeitslosenquote nieder (siehe untenstehende Tabelle). Im April waren 5376 Luzerner arbeitslos, 16,2 Prozent mehr als im März. Dass die Arbeitslosigkeit auch in Branchen zunahm, die nicht auf behördliche Anordnung geschlossen wurden, bezeichnet der Luzerner Gewerkschaftsbund als erschreckend und fragt: «Wo bleibt die Solidarität der Arbeitgeber, die trotz Milliardenunterstützung des Bundes ihre Mitarbeitenden entlassen?»

Drastisch sind die Auswirkungen der Krise auch auf die WAS Ausgleichskasse Luzern. Bis letzte Woche gingen fast 6500 Gesuche für eine Corona-Erwerbsersatzentschädigung ein.