Stadt Luzern: Regenüberlaufbecken beim Carl-Spitteler-Quai

Carl-Spitteler-Quai Luzern Kommission sagt Ja zu 1,4-Millionen-Kredit für Projektierung des Regenüberlaufbeckens Die vorberatende Kommission im Grossen Stadtrat steht hinter dem Sonderkredit für die Projektierung des Regenüberlaufbeckens. Sie hat aber eine Protokollbemerkung verabschiedet. 06.04.2022, 16.09 Uhr

Weil die Kanalisationsleitungen in den Stadtluzerner Quartieren Halde, Wey und Dreilinden bei starken Regenfällen oft überlastet sind, plant die Stadt Luzern ein neues Regenüberlaufbecken am Carl-Spitteler-Quai. Für die Projektierung benötigt sie einen Sonderkredit über 1,4 Millionen Franken. Die vorberatende Baukommission hat diesen an ihrer letzten Sitzung mit grosser Mehrheit bewilligt. «Ein Antrag auf Rückweisung zur Überarbeitung, mit dem Auftrag, andere Standorte entlang der Haldenstrasse zu prüfen, wurde deutlich abgelehnt», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.