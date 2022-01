100. Gnagi Essen Luzern muss abgesagt werden

Casino Luzern Trotz 2G-Möglichkeit: 100. Gnagi-Essen muss zum zweiten Mal abgesagt werden Die 100. Ausgabe des traditionellen Gnagi-Essens wird erst 2023 stattfinden. Gnagivater Hans Pfister sagt, wieso der Anlass trotz 2G-Möglichkeit auch dieses Jahr ausfällt. Roman Hodel 14.01.2022, 09.53 Uhr

Rund 470 Männer nehmen jeweils in der Vorfasnachtszeit am Gnagi-Essen teil. Nun erhalten die Stammgäste in diesen Tagen Post. Der Anlass vom 14. Februar im Panoramasaal des Casino Luzern ist gestrichen. «Zusammen mit dem Servierpersonal hätten sich gegen 500 Personen über mehrere Stunden auf engem Raum drinnen aufgehalten, das wäre mit Blick auf die aktuelle epidemiologische Lage und die Fallzahlen unverantwortlich gewesen - auch wenn wir die Veranstaltung mit 2G oder sogar 2G plus hätten durchführen dürfen», sagt Gnagivater Hans Pfister und fügt an: