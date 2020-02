Chancenlose Metro-Initiative: Die Stadtluzerner sagen mit 59 Prozent Nein Die Metro-Idee findet bei den Stadtluzerner Stimmberechtigten keine Mehrheit: Sie haben das Volksbegehren am Sonntag mit 59 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Roman Hodel 09.02.2020, 13.34 Uhr

Aus einer Metro für Luzern wird nichts. (Visualisierung: PD)

«Die Metro Luzern verdient eine Chance» – so lautet der Initiativtext. Doch die Stadtluzerner Stimmbevölkerung findet: Nein. Sie hat das Volksbegehren am Sonntag mit 59 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. 14'216 Stadtluzerner sagten Nein, 9744 Ja. Damit ist die Verpflichtung von Politik und Behörden, die Planung einer Metro zwischen Luzern-Ibach und Schwanenplatz voranzutreiben, vom Tisch. Die Stimmbeteiligung lag bei 46 Prozent.

Vergeblich für die Metro-Initiative geweibelt hatten GLP, SVP, TCS, FDP und der Wirtschaftsverband. Das Initiativkomitee «Metro Luzern» nimmt das Nein der Stimmberechtigten mit Bedauern zur Kenntnis, wie es in einer Mitteilung schreibt:

«Selbstverständlich akzeptieren wir den Entscheid, stellen aber gleichzeitig fest, dass eine grosse Chance vertan wurde: nämlich einerseits die Möglichkeit zu schaffen, das Metro-Projekt einer Prüfung zu unterziehen, andererseits mit einem eigentlichen Befreiungsschlag die Luzerner Verkehrsproblematik zu lösen.»

Ausserdem sei offenbar nicht erkannt worden, dass das Projekt «Metro Luzern» als erste Etappe eines künftigen Stadtbahnsystems die Verkehrsprobleme «ganzheitlich und nachhaltig» lösen hätte können. Was die Zukunft und damit auch das weitere Vorgehen betrifft, so behalte sich das Initiativkomitee alle Optionen offen.

Zu den Verlieren zählen die Grünliberalen, die das Projekt von Anfang an forcierten. Im Gegensatz zum Komitee schreibt die Partei die Niederlage in ihrer Mitteilung ziemlich schön und freut sich über die fast 41 Prozent Zustimmung. Viele Stadtluzerner hätten damit ein klares Zeichen gesetzt – für eine neue Politik, die mit frischen Ideen die Verkehrsprobleme löse.

Der Stadtrat und das Stadtparlament hatten den Stimmberechtigten ein Nein empfohlen. Entsprechend freut sich der Stadtrat über das Resultat, wie er in einer Mitteilung schreibt. Aus seiner Sicht hat die Initiative zwar wichtige Handlungsfelder angesprochen. Er erachtete das Projekt Metro jedoch sowohl als Linienverbindung zwischen Schwanenplatz und Reussegg als auch als Metronetz für den Agglomerationsraum Luzern als unzweckmässig, nicht finanzierbar und damit als unrealistisch. Der Stadtrat schreibt:

«Das Nein zur Initiative ist eine Bestätigung, dass wir mit unserer Mobilitätsstrategie auf dem richtigen Weg sind.»

Für den Stadtrat hat die Realisierung des Durchgangsbahnhofs oberste Priorität. Gegen die Metro-Initiative waren ausserdem CVP, SP, Grüne und VCS. Letzterer schreibt in einer Stellungnahme: «Gut so, die Stadtluzerner Behörden müssen die Planung einer Metro nicht Millionen Franken ausgeben.» Die Stimmenden hätten sich von den vielfältigen Versprechen nicht blenden lassen und dem «Touristenshuttle» vom Ibach zum Schwanenplatz eine «deutliche» Abfuhr erteilt. Das Nein sieht der VCS als Verpflichtung für Stadt und Kanton, den öffentlichen Verkehr auf der Grundlage der bestehenden Pläne auszubauen.

Erfreut über die "klare Ablehnung" zeigt sich ebenfalls die CVP und schreibt in einer Mitteilung: Zur Weiterentwicklung des ÖV steht für die Partei die Realisierung des Durchgangsbahnhofs mit dem Ausbau der S-Bahn im Fokus. Was die Carparkierung betreffe, so unterstütze die CVP den vom Parlament beschlossenen Strategieprozess für den Tourismus und das Carregime.