Stadt Luzern Von Russe zu Russe: Ex-Aeroflot-Manager kauft das «Château Gütsch» Das Luzerner Hotel-Restaurant Château Gütsch wechselt den Besitzer: Kirill Androsov hat das Haus seinem Landsmann Alexander Lebedev abgekauft – der Skulpturenpark wird aufgelöst. Simon Mathis und Stefan Dähler 11.06.2021, 17.38 Uhr

Gerüchte über einen möglichen Verkauf des «Château Gütsch» halten sich seit Jahren. Nun ist es Tatsache geworden: Der russische Oligarch Alexander Lebedev hat das Schlösschen in der Stadt Luzern verkauft.

Das «Château Gütsch» hat einen neuen Besitzer. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 09. Juni 2021)

Die Liegenschaft bleibt in russischer Hand: Käufer ist der 48-jährige Kirill Androsov, der in nordrussischem Murmansk geboren ist und gegenwärtig mit seiner Familie in Singapur lebt (siehe Kasten). Androsov will das «Château Gütsch» zu einer «attraktiven Ergänzung in Luzerns Hotelangebot» und einem «Treffpunkt auch für die Einheimischen» machen, heisst es in einer Mitteilung. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Kirill Androsov Kirill Androsov (48) ist in Murmansk in Nordrussland geboren. Er hat in St.Petersburg und Chicago studiert. Ab 2004 war er im russischen Wirtschaftsministerium tätig, später arbeitete er in der Geschäftsleitung diverser staatsnaher Unternehmen, darunter der Fluggesellschaft Aeroflot, der russischen Staatsbahnen, des Öl-/Gaskonzerns Rosneft und einer TV-Anstalt. 2012 wurde er in die Liste der «Young Global Leaders» (YGL) des Weltwirtschaftsforums Davos aufgenommen.

«Luzern ist eine wunderbare Stadt und das ‹Château Gütsch› ein ausserordentliches Bijou, das ich wieder zum Leben erwecken und zum alten Glanz zurückführen möchte», lässt sich der neue Besitzer Androsov in einer Medienmitteilung zitieren.

Um die strategische Führung des neuen Hotel-Restaurants Château Gütsch lokal zu verankern, will Androsov den Verwaltungsrat der Château Gütsch AG in den nächsten Monaten mehrheitlich mit Persönlichkeiten aus der Region besetzen. Präsidiert wird der VR vom Luzerner Rechtsanwalt Benno P. Hafner. Für den Betrieb des Hauses wird weiterhin Andreas Gartmann verantwortlich sein.

Wiedereröffnung soll Anfang 2022 erfolgen

Benno P. Hafner kennt den neuen Besitzer Kirill Androsov seit «vielen, vielen Jahren», wie der Rechtsanwalt auf Anfrage sagt:

«Er ist nicht nur ein Klient, sondern auch ein guter Freund. Ich habe ihn als intelligenten und charmanten Menschen kennen und schätzen gelernt.»

Androsov kenne die Stadt Luzern sehr gut, er habe sie vor allem während des Lucerne Festival mehrfach besucht. Das «Château Gütsch» sei ihm bei diesen Besuchen als Sehenswürdigkeit aufgefallen. Androsov werde sich und seine Pläne an einer kommenden Pressekonferenz näher vorstellen.



Geplant seien in absehbarer Zeit sanfte Renovationen, die mehr Helligkeit in die Räume bringen sollen. Im Oktober werde das Gütsch für drei Monate geschlossen; dann stehen laut Hafner grössere Restaurationen an, zum Beispiel eine Umgestaltung des Panoramasaales und des Restaurants.

Zudem werde die Anzahl Zimmer und Suiten von 31 auf 37 erhöht. Die Wiedereröffnung ist für Januar 2022 geplant. Das Restaurant solle eine moderne, internationale Küche anbieten mit Mittags- und Abendmenus. Das Hotel werde im gehobenen Boutique-Segment positioniert. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel kämen von Androsov.

Treffen mit Vertretern der Stadt steht noch bevor

Seitens der Stadt hat sich bisher noch niemand mit dem neuen Besitzer getroffen. «Wir sind aber soeben aus seinem Umfeld kontaktiert worden und es wird sicher demnächst ein Treffen geben», sagt Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Der Kontakt mit dem ehemaligen Besitzer Alexander Lebedev gestaltete sich für die Stadt nicht immer einfach. Ist man nun froh über den Wechsel? «Es ist zu früh, um das zu beurteilen, wir wissen noch zu wenig über die Absichten des neuen Besitzers», führt Züsli aus. Es sei auch noch zu wenig über das Bauprojekt bekannt, und ob für die Renovation ein Baugesuch nötig ist. Züsli:

«Grundsätzlich ist aber erfreulich, dass das Hotel weitergeführt werden soll und jemand bereit ist, dafür zu investieren.»

Unabhängig davon, wer Besitzer ist, erwartet die Stadt, dass der Gütsch möglichst zugänglich ist für die Bevölkerung. Das gilt insbesondere für die Gütschbahn, an dessen Sanierung sich die Stadt 2015 finanziell beteiligt hatte.

Alexander Lebedev verschenkt einen Teil der Skulpturen



Seit 2018 befindet sich ein Skulpturenpark mit Werken russischer Künstler beim Hotel Château Gütsch. Die Skulpturen gehören weiterhin dem vormaligen Gütsch-Besitzer Alexander Lebedev. Der Skulpturenpark soll aufgehoben werden, sagt VR-Präsident Benno P. Hafner. Was an dessen Stelle entstehen wird, sei noch offen.

Gemäss Leonardo Manfriani, dem Präsidenten der Dante-Alighieri-Gesellschaft Luzern, wird zumindest ein Teil der Skulpturen verschenkt – an ausgewählte Personen in der Schweiz und im Ausland. Die Dante-Alighieri-Gesellschaft präsentiert eine der Skulpturen: «Die Maske des Dante» des russischen Künstlers Vasily Klyukin steht zurzeit vorübergehend am Carl-Spitteler-Quai in Luzern zum Gedenken an das 700. Todesjahr des Dichters Dante.

