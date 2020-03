Chauffeure dürfen keine Fahrgäste abweisen: Trotz Social Distancing ist das Postauto ins Eigenthal proppenvoll Auch wenn der öffentliche Verkehr derzeit 80 Prozent weniger Fahrgäste verzeichnet, kommt es immer wieder zu vollen Bussen und Postautos. Pascal Studer 30.03.2020, 17.49 Uhr

Postauto-Chauffeure dürfen Fahrgäste nicht abweisen. Archivbild

Die Regeln während der aktuellen Coronapandemie sind klar: Wer sich einem anderen Menschen auf weniger als zwei Meter nähert, missachtet die Vorschriften des Bundesrats und kann somit dazu beitragen, dass sich die Ansteckungen überdurchschnittlich häufen. So droht eine Überlastung des Gesundheitssystems. Entsprechend dürfte es dem Bundesrat nicht gefallen, was am Samstag ein Leser unserer Zeitung beobachtet hatte: Ein proppenvolles Postauto auf dem Weg ins Eigenthal.