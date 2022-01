In Südchina in der Provinz Hunan ist es am Sonntag auf der Autobahn zu einem Lastwagen-Auffahrunfall gekommen. Bei diesem entzündeten sich mehrere Feuerwerkskörper und schossen in den Himmel. Videos zeigen das explosive Spektakel.

ArgoviaToday / Severin Mayer Jetzt kommentieren 17.01.2022, 16.22 Uhr