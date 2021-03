Chlorothalonil Ein Pumpwerk in der Reussebene könnte für sauberes Seetaler Trinkwasser sorgen Das Grundwasser vieler Seetaler Gemeinden ist durch Rückstände eines mittlerweile verbotenen Fungizids belastet. Hochdorfs Wasserversorger denkt darüber nach, das Problem mit Wasser aus dem Nachbartal zu lösen. Reto Bieri 31.03.2021, 15.32 Uhr

Die Gemeinde Hochdorf soll künftig zusätzlich mit Trinkwasser aus der Reussebene versorgt werden. Dies stellt der örtliche Wasserversorger, die Wasserwerke Zug AG (WWZ), in einer Mitteilung in Aussicht. Auslöser sind Rückstände des seit Anfang 2020 verbotenen Fungizids Chlorothalonil. Nach wie vor werden in weiten Teilen des Luzerner Seetals die Höchstwerte im Grundwasser überschritten.