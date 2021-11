Erstmals empfängt Buchrainer Samichlaus Familien in seinem Haus.

Cholbenwald Buchrain Zum 30. Mal wird das Samichlausenhaus aufgestellt – doch diesmal ist etwas anders Wegen der Pandemie empfängt der Samichlaus die Familien erstmals in seinem Häuschen im Cholbenwald. Dieses gibt es bereits seit 1991. Der 92-jährige Initiant ist heute noch stolz darauf. Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Still ist es an nebligen Novembervormittagen im Cholbenwald, nur ein paar Krähen sind zu hören. Normalerweise. Anders am vergangenen Samstag. Man hört's von weitem: Es wird gehämmert und geschraubt. Auf einem Platz, gut 200 Meter vom Waldeingang entfernt, montieren Mitglieder der Samichlausen-Gesellschaft Buchrain zum 30. Mal das Samichlausenhaus.

Beobachtet werden die Arbeiten von Mitglied Rudolf Püntener. Der 92-Jährige hat das Gebäude vor 30 Jahren initiiert. «Ich war selber Samichlaus im Kindergarten und fand, es wäre doch schön, wenn der Samichlaus ein Zuhause im Wald bekäme», erinnert er sich. Im ersten Jahr, 1991, genügte ein Provisorium aus Schwartenholz. Da dieses nicht ganz wetterfest war, zeichnete er 1992 den Plan für ein richtiges Häuschen. Als Vorlage diente ihm eine selbst gebaute Krippe. Das Tannenholz bestellte Püntener in einer Schreinerei, die Rechnung: 973.45 Franken.

Der 92-jährige Ruedi Püntener ist zugegen bei den Aufbauarbeiten für das Samichlausenhaus im Cholbenwald. Bild: Dominik Wunderli (Buchrain, 20. November 2021)

Gezimmert hat der selbst ernannte «Hobby-Schreiner» die Wände und Giebel innert drei Wochen im Luftschutzkeller des Schulhauses Hinterleisibach. Weil die Kellertüre nur 1,60 Meter hoch ist, durften die Elemente nicht grösser sein. Auch einen Testlauf betreffend Zusammenbauen gab's nicht. Püntener sagt:

«Ich habe nur gedacht ‹hoffentlich giiget’s de›.»

Es passte alles und das Haus stand stabil. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Boden, Seitenwände, Giebel, Möbel. Alles noch original.

Aufbauarbeiten für das Samichlausenhaus im November 2020. Bild: PD/Ruedi Püntener Die Seitenwände und der Giebel sind montiert. Bild: PD/Ruedi Püntener So sieht das Haus eingerichtet aus. Bild: PD/Ruedi Püntener Okay, mit Schnee ist's natürlich noch ein bisschen stimmungsvoller. Bild: PD/Ruedi Püntener Zum Samichlausenhaus gehört der beleuchtete Sternenweg. Auch hier gilt: Mit Schnee gibt's grad noch ein paar Pluspunkte. Bild: PD/Ruedi Püntener Denn ohne und am Tag sieht es so aus. Bild: hor (20. November 2021) So hat alles angefangen: Das erste Samichlausenhaus aus Schwartenholz, das 1991 zum Einsatz gekommen ist. Bild: PD/Ruedi Püntener

Letztes Jahr erhielt der Samichlaus 180 Briefe von Kindern

Zur Einrichtung gehören seit letztem Jahr ausserdem ein der Post nachempfundener Briefkasten und eine Box mit einem ausgestopften Siebenschläfer drin. Weil wegen Corona 2020 keine Samichlausbesuche möglich waren, konnten die Kinder ihm so wenigstens schreiben. 46 der 180 Briefe waren mit einer Absenderadresse versehen. Püntener schickte diesen Kindern zum Dank ein selbst gestaltetes Büchlein mit der Geschichte von Siebenschläfer Glis Glis. Wobei manche Adressen nur schwer zu entziffern waren. Doch bei der Recherche kam dem ehemaligen Posthalter von Buchrain seine frühere berufliche Tätigkeit zu Hilfe.

Zum grossen Engagement für die Kinder passt die liebevolle Dekoration des Häuschens. Man merkt: Püntener liegt die Samichlaustradition sehr am Herzen. Und während hinter ihm die letzten Schrauben festgezogen werden, sagt er: «Ich habe schon Freude, dass das Häuschen bereits zum 30. Mal in Folge dasteht. Denn es ist in der Region etwas Einmaliges.»

Familienbesuche mit Schutzkonzept und im 15-Minuten-Takt

Zumal dieses Häuschen der Samichlausen-Gesellschaft auch im zweiten Jahr der Pandemie zugutekommt: Zwar sind Hausbesuche wieder nicht möglich. Aber statt dem Samichlaus «nur» einen Brief zu schreiben, dürfen die Kinder ihn diesmal immerhin im Wald besuchen. 84 Familien mit rund 200 Kindern haben sich laut Präsident Markus Zimmerli angemeldet. Die Angemeldeten dürfen vom 3. bis 6. Dezember jeweils im zugeteilten Zeitfenster von zirka 15 Minuten im Häuschen vorbeikommen. Anstelle des Auszuges findet am 27. November um 18 Uhr eine Ansprache des Samichlauses auf dem Kirchenplatz statt. «Die Organisation ist wegen des Schutzkonzeptes zwar aufwendiger als sonst», sagt Zimmerli und fügt an:

«Aber die strahlenden Augen der Kinder, diese Begeisterung, das ist einfach einzigartig und der Grund, weshalb wir alles hier so gerne machen.»