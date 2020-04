Christian Wandeler wird neuer Sicherheitsmanager der Stadt Luzern In der Stadtverwaltung kommt es zu einem Wechsel bei der Leitung der Stelle für Sicherheitsmanagement. Christian Wandeler löst im August 2020 Maurice Illi ab. 08.04.2020, 16.08 Uhr

(lil) Die Stadt Luzern hat seit 2008 einen Sicherheitsmanager. Maurice Illi habe in seiner Pionierarbeit die Stelle für Sicherheitsmanagement aufgebaut und sie bei der Stadt implementiert, so die Stadt in einer Mitteilung. Durch ihn habe sich die Sicherheitslage der Stadt Luzern auf hohem Niveau stabilisiert, wie die Stadt schreibt.

Crhristian Wandeler Bild: PD

Nach 12 Jahren gibt Maurice Illi diesen Posten im August ab und orientiert sich beruflich neu. Seine Nachfolge tritt der 46-jährige Christian Wandeler aus Luzern an. Wandeler arbeitete unter anderem bei der Fanarbeit Luzern sowie in der Jugendarbeit. Seit 2015 ist er noch bis Ende August als Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz tätig. Er wird die Stelle in der Sozial- und Sicherheitsdirektion Luzern per 1. August antreten. Beginnen wird er mit der Umsetzung der Massnahmen aus dem Sicherheitsbericht 2019.