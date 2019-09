Die Kantonsrätin der Grünen wird im Oktober zum letzten Mal an einer Session teilnehmen. Nach 12 Jahren in verschiedenen Kommissionen des Kantonsrates verlässt sie den Kanton Luzern mit ihrer Familie.

Christina Reusser zieht um — und tritt deshalb aus dem Luzerner Kantonsrat zurück Die Kantonsrätin der Grünen wird im Oktober zum letzten Mal an einer Session teilnehmen. Nach 12 Jahren in verschiedenen Kommissionen des Kantonsrates verlässt sie den Kanton Luzern mit ihrer Familie.

Christina Reusser wurde im Jahr 2007 zum ersten Mal in den Kantonsrat gewählt. (Bild: PD)

(jb) Als Kantonsrätin habe Reusser zuletzt in der Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (Gask) mitgewirkt, schreiben die Grünen in einer Mitteilung. Zuvor hatte sie die Partei während acht Jahren in der Staatspolitischen Kommission (SPK) vertreten. Dort brachte sie laut Mitteilung entscheidende Impulse bei der Neueinteilung der Wahl- und Gerichtskreise.

Die kommende Oktobersession wird nun ihre letzte im Kanton Luzern sein. Dabei dürfe sie über ihren Vorstoss für eine Änderung des Sozialhilfegesetzes mit beraten. Danach ziehe sie mit ihrer Familie nach Aarau.