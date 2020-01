Christoph Brand neu in den Verwaltungsrat von CKW gewählt Der designierte Axpo-CEO Christoph Brand sitzt ab 1. Juni im Verwaltungsrat der CKW. Zudem genehmigten die Aktionäre die Konzern- und Jahresrechnung sowie eine Dividende von drei Franken je Aktie. 31.01.2020, 20.32 Uhr

Christoph Brand. (Bild: PD)

(hor) Die Aktionäre der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) haben an der 126. ordentlichen Generalversammlung am Freitag in Rathausen den designierten Axpo-CEO Christoph Brand per 1. Juni in den CKW-Verwaltungsrat gewählt. In der ersten Sitzung nach seinem Antritt wird sich der Verwaltungsrat neu konstituieren und den Präsidenten wählen, wie CKW in einer Mitteilung schreibt. Bis dahin bleibt Hansueli Sallenbach Präsident ad interim. Er hatte das Amt nach dem Rücktritt von VR-Präsident Andrew Walo per 30. September 2019 übernommen.