Zirkus Knie in Luzern: So feiern Artisten Weihnachten

Circus Knie Hinter den Kulissen: So feiern die Artisten im Circus Knie Weihnachten Zum ersten Mal ist der Zirkus im Winter in Luzern. Die Angestellten lassen sich von der Kälte aber nicht die Laune verderben. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Es ist kalt und neblig an diesem Mittwochnachmittag. Der Winter ist eine unübliche Jahreszeit für den Circus Knie. Normalerweise würde das rot-weisse Zelt in den warmen Sommertagen auf der Allmend stehen. Doch wie so vieles andere änderte Corona auch dies.

Das Zelt des Circus Knie auf der Luzerner Allmend. Bild: Manuela Jans-Koch (2. Dezember 2021)

«Wir spielten schon seit ein paar Jahren mit dem Gedanken, in der Adventszeit nach Luzern zu kommen. Und als wir dieses Jahr im Sommer nicht reisen konnten, entschieden wir uns, das Gastspiel auf den Winter zu verschieben», sagt Tamara Kury, Medienverantwortliche des Circus Knie. Grosse Umstellungen gab es keine. «Wir hatten die Artisten schon und daher mussten wir nur anfragen, ob wir im Dezember auf die Allmend können. Das Zelt ist weihnachtlich geschmückt, ausserdem haben wir ein Fonduezelt und das Gerüst wurde mit zusätzlichen Lichtern versehen», sagt Kury und deutete auf das grosse Grüsst, welches stolz die grossen Lettern des Circus Knie trägt.

«Hier haben wir Wasser, Strom und eine Heizung»

Neben dem grossen Zelt befinden sich die Wohnwagen der Mannschaft. Wie ein kleines Dorf stehen diese nebeneinander, hinter einigen Fenstern brennt Licht. Aus einem Wagen tritt gerade Tania Soria. Sie ist Teil der Gruppe «Globe of Speed», in der sie gemeinsam mit ihren zehn Kollegen in einer grossen Stahlkugel Motorrad fährt. Fröstelnd bindet sie ihren Schal enger um den Hals. «Es ist kalt draussen», lacht die 31-jährige Argentinierin. Im Inneren des Wohnwagens sei es warm, da diese entweder mit Gas oder Strom geheizt werden. Das Leben im Wohnwagen mache ihr nichts aus:

«Hier haben wir Wasser, Strom und eine Heizung – etwas, das wir zu Hause nicht immer hatten.»

Als sie in Argentinien mit einem Zirkus gereist sei, hätte es Tage gegeben, an denen es kaum Strom gab. Nur die Wasserleitungen könnten einfrieren, doch das sei bisher nur einmal geschehen.

Während der Festtage möchte Tania Soria es lieber ruhiger angehen lassen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

Da sie auf der Bühne mit beinahe 70 km/h unterwegs ist, nimmt es Tania in ihrer Freizeit gerne etwas gemütlich. «Wenn wir mal freihaben, dann schauen mein Mann und ich fern, gehen spazieren oder die Stadt erkunden.» Ihr Mann Sergio ist ebenfalls Teil der Motorradgruppe und gemeinsam geniessen sie das Zirkusleben. «Ich habe alles, was ich brauche, hier», so Soria. «Meinen Mann und eine unglaubliche Arbeit.» Da ihre Familie sehr klein ist, vermisse sie es kaum, an Weihnachten nicht zu Hause zu sein.

«Es ist anders hier als in Argentinien. Hier ist Weihnachten das Fest der Familie, man sitzt zusammen, feiert zusammen und isst auch gemeinsam. Da, wo ich herkomme, ist das ganz anders. Man isst etwas und anschliessend geht man feiern.»

Was sie genau an Weihnachten machen werden, weiss sie noch nicht genau. Sicher ist, dass sie es ruhig angehen lassen möchte.

Zweimal Weihnachten

Gar nicht ruhig feiern wollen dagegen Victoriia und Emir. Die Artistin und der Artist aus der Ukraine sind zum ersten Mal in der Schweiz auf Tournee.

«Wir kaufen richtig viel Feuerwerk und dann lassen wir es am 25. Dezember so richtig krachen»,

lacht Emir schelmisch und wackelt mit seinen Hamburger-Pantoffeln. Da in der Ukraine traditionsgemäss immer Weihnachten im Januar gefeiert wird, freuen sie sich darauf, zweimal feiern zu können. «Wir haben sogar unseren Wohnwagen dekoriert», strahlt Victoriia, flitzt ins Innere des Wagens und streckt ein kleines Plastikbäumchen mit Christbaumkugeln heraus.

Victoriia und Emir freuen sich auf das grosse Feuerwerk – in Plüschfinken. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

Einen Blick in ihren Wohnwagen wollen sie nicht geben, da ein zu grosses Chaos herrsche. «Wir veranstalten dieses Jahr ein Wichteln mit den Artisten, die mitmachen wollen, daher liegen überall Dinge herum», erklärt Victoriia und schlüpft in ihre Hundepantoffeln. Sie steht neben Emir und beide präsentieren ihre Finken: «Wir haben diese in der Stadt gesehen und mussten sie einfach kaufen.»

Auch wenn der Zirkus kein spezielles Fest für Weihnachten geplant hat, lassen sich die Artistinnen und Artisten die Festlichkeiten nicht nehmen und feiern auf ihre eigene Art.

