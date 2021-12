BirdLife Luzern ruft zu dritter Volkszählung der Wintervögel auf

«Citizen Science»-Aktion Verband ruft zur dritten «Volkszählung» der Luzerner Wintervögel auf BirdLife Luzern ruft vom 7. bis 9. Januar zur dritten «Stunde der Wintervögel» auf. Aus den Zählungen lassen sich Erkenntnisse zu den häufigsten Arten, zur Verbreitung und – mit der Zeit – auch zu Veränderungen ableiten. 29.12.2021, 09.20 Uhr

Die meisten Rotkehlchen im Winter sind Gäste aus dem Norden, nur wenige Vögel leben ganzjährig in der Schweiz. Bild: PD

Der Kantonalverband Birdlife Luzern ruft zur dritten «Stunde der Wintervögel» auf, eine Art Volkszählung der Wintervögel. Diese wird vom 7. bis 9. Januar stattfinden. «Mit den Erkenntnissen aus der Stunde der Wintervögel möchten wir mehr über die Situation der Wintervögel erfahren und bestehendes Wissen vertiefen», schreibt Birdlife Luzern in einer Mitteilung.

Im vergangenen Jahr zählten über 420 Personen fast 11'000 Vögel und 89 verschiedene Arten. In den ersten beiden Jahren war der Haussperling der häufigste Wintervogel. Deutlich häufiger als 2020 wurden im vergangenen Jahr der Bergfink, Stieglitz und Erlenzeisig gezählt. Von Kohlmeise und Blaumeise wurden dagegen nur gut halb so viele Vögel gezählt. Auch in Deutschland, Österreich und Tschechien gibt es solche Vogelzählungen. Ein Flyer hilft bei der Identifizierung der häufigsten Arten. Die maximal gleichzeitig beobachtete Art kann online erfasst werden.

An den folgenden Standorten stehen Expertinnen und Experten zur Verfügung, die eine Stunde lang Vögel zählen, dabei helfen, die Artenvielfalt im Siedlungsraum kennen zu lernen und neue, weniger bekannte Vogelarten zu entdecken:

Luzern, Dreilindenpark: Freitag, 7. Januar, 11 Uhr

Luzern, Strandbad Tribschen: Samstag, 8. Januar, 10 Uhr

Kriens, Bellpark: Freitag, 7. Januar, 9.30 Uhr, und Sonntag, 9. Januar, 9.30 Uhr

Sursee, Ereth-Park: Samstag, 8. Januar, 14 Uhr

Dagmersellen, Schulhaus Linde: Samstag, 8. Januar, 9.30 Uhr