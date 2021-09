CO2-Messgeräte Dicke Luft in Luzerner Schulzimmern – Hitzkircher Schüler setzen auf Marke Eigenbau In 43 Prozent der Schulzimmer ist die Luftqualität mittel oder schlecht, zeigen erste Ergebnisse des kantonalen Pilotprojekts. An der Schule Hitzkirch sind selbst gebaute CO 2 -Messgeräte in Betrieb. Salome Erni Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Drei Lämpchen leuchten grün – die Fenster können zu bleiben, wissen der Hitzkircher Fachlehrer Claudio D’Incà und seine 3. Sek-Schüler. Denn ihre selbst gebauten CO 2 -Messgeräte geben Auskunft, ob bereits wieder Lüften angesagt ist:

Bild: Eveline Beerkircher (Hitzkirch, 31. August 2021)

Je mehr Lämpchen leuchten, desto höher die CO 2 -Konzentration und desto stickiger die Luft im Schulzimmer. Wenn die CO 2 -Konzentration über 0,001 Prozent liegt – 1000 Parts per million (ppm) –, wechseln die LEDs auf orange, ab 1500 auf rot. Und letzteres komme durchaus vor, so D’Incà:

«Man merkt es an den Messwerten, wenn im Unterricht besonders viel Hirnleistung gefordert ist.»

D’Incàs Schüler und Schülerinnen löteten und verkabelten bereits im letzten November ihren Bausatz. Um die hundert Franken kostet ein solches Exemplar aus dem 3D-Drucker, das über eine Website bestellt werden kann.

Lehrer Claudio D`Incà erklärt den Hitzkircher 3. Sek-Schülern die Funktionsweise der Geräte, die sie selber bastelten.

Bild: Eveline Beerkircher (Hitzkirch, 31. August 2021)

Grosse Pläne mit den CO 2 -Geräten

Die Geräte entstanden im Natur-und-Technik-Unterricht als Teil einer Halbtages-Exkursion und überwachen seither einige Hitzkircher Schulzimmer. Doch sie können mehr, sagt D'Incà: «Bis zu den Herbstferien machen wir die Geräte netzwerkfähig, damit die Daten auf den Servern abgelegt werden. So können wir die Messungen über eine lange Zeit zurückverfolgen und vergleichen.»

Bereits heute kann D’Incà auf seinem Smartphone die Daten zur CO 2 -Konzentration, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur anschauen. Dort wird in Form eines Graphen sichtbar, wie der Anteil CO 2 im Schulzimmer kontinuierlich ansteigt. Die App erfasst den genauen Messwert, der alle zwei Sekunden aktualisiert wird: 800, 801, 802 ppm.

Ein Blick auf das Smartphone zeigt, wie die CO 2 -Konzentration im Schulzimmer zunimmt. Sobald gelüftet wird, sinken die Werte wieder ab. Bild: Claudio D'Incà

Ein Besuch bei der Klasse zeigt, dass der Unterschied zwischen 400 ppm und der doppelten Konzentration 800 ppm «riechbar» ist. Und dies, obwohl Werte bis etwa 2000 ppm im Schulzimmer vorkommen können. Doch anhand der Messwerte kann auch nachvollzogen werden, wie effektiv Querlüften ist. Denn nach etwa zehn Minuten mit offenen Fenstern und Türen sind die Lämpchen wieder grün und die muffelige Luft abgezogen. Bald kommt die kalte Jahreszeit, doch die Messgeräte und D’Incà kennen keine Gnade: «Auch im Winter muss regelmässig gelüftet werden.»

Claudio d'Incà testete die CO 2 -Messgeräte nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause.

Bild: Eveline Beerkircher (Hitzkirch, 31. August 2021)

Denn frische Luft sei nicht nur in Bezug auf die Coronapandemie wichtig, sagt der Lehrer. Er vermutet, dass in vielen Schulhäusern auf die Luftqualität ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Aber nicht nur dort: Ein Test in seinem Schlafzimmer mit geschlossenen Fenstern ergab, dass die Lämpchen die ganze Nacht rot leuchteten.

Erste Auswertung des kantonalen Pilotprojekts

Pünktlich zum Schulstart begann der Kanton Luzern an verschiedenen Schulen mit einem Pilotprojekt zur CO 2 -Messung. Die Geräte in den 216 Schulzimmern kosten den Kanton 50'000 Franken. Die Geräte des Zürcher Start-ups Airica erfassen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO 2 , volatile organische Komponenten und Luftdruck.

Eine erste Auswertung nach einer Woche zeigt, dass die Luftqualität in über der Hälfte der getesteten Schulzimmer gut ist, in 29 Prozent aber mittel und in 14 Prozent sogar schlecht. Tendenziell, so der Kanton, stehe es mit der Luftqualität am Morgen zwischen 10 und 12 Uhr und am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr nicht zum Besten. Ende September 2021 sollen weitere Auswertungen und im Laufe des Schuljahres auch konkrete Handlungsempfehlungen folgen.

Luzerner Lehrerverband will überall CO 2 -Messgeräte

Offenbar braucht es also ab und zu eine Erinnerung zum Stosslüften, obwohl Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann vor rund zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung sagte: «Es kann nicht sein, dass wir nun sämtliche über 2000 Schulzimmer im Kanton Luzern mit CO 2 -Messgeräten ausrüsten.» Regelmässiges Lüften sei schon immer wichtig gewesen, um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und die Luft im Raum zu verbessern.

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz fordert hingegen seit längerem in allen Schulzimmern Messgeräte. Auch Alex Messerli, Präsident Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband, befürwortet einen flächendeckenden Einsatz:

«Wir begrüssen jede Massnahme, die hilft, die Gesundheit zu schützen und das Lernen unterstützt. Eine gute Hirnleistung setzt gute Luft, das heisst viel Sauerstoff voraus.»

Dass regelmässiges Lüften nötig ist, sei nicht neu, so Messerli. Aber die Verminderung der Corona-Ansteckungsgefahr habe der Luftqualität eine neue Wichtigkeit gegeben. Messerli nennt das Pilotprojekt eine «kleine Massnahme», denn schliesslich würden die Messgeräte nur Informationen über die Luftqualität liefern. Dies sei aber besonders deshalb relevant, weil die Schulen einige der wenigen grossen Gebäude seien, die über keine Lüftung verfügen.

