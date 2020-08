Luzerner Regierung macht in Klimafragen ein Bekenntnis zu nationaler Lösung

«Die Dringlichkeit ist hoch»: Luzerner Regierung verlangt vom Bund schärfere Klimaschutzziele

Der Bund präsentiert bis zum Inkrafttreten des CO2-Gesetzes eine Übergangslösung. Die geht dem Luzerner Regierungsrat in zentralen Punkten zu wenig weit. So will Umweltdirektor Fabian Peter die Autoimporteure stärker in die Pflicht nehmen.