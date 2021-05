Luzerner Neustadt Im ehemaligen Café Gugelhupf gibt's bald Kuchen, «die Sie vom Hocker reissen» Coffeehouse Two Hands statt Dr. Oetker heisst es ab September an der Waldstätterstrasse 6 in Luzern. Die Baristi dort werden mit der Edel-Maschine einen Espresso zubereiten. Roman Hodel 06.05.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gross war die Enttäuschung bei den Gästen von Dr. Oetker, als das Unternehmen im vergangenen November das endgültige Aus des Café Gugelhupf an der Waldstätterstrasse 6 in Luzern verkündet hatte - nur dreieinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme. Mittlerweile aber tut sich etwas hinter den abgeklebten Schaufenstern: Die Two Hands AG übernimmt das Lokal und eröffnet im September ein Coffeehouse:

Bild: hor

Hinter der neuen Firma steht Martina Ineichen. Die Luzernerin hatte das Café Gugelhupf, das sie als Gast kannte, schon länger im Visier:

«Die Lage in der Neustadt, nahe bei diversen Einkaufsmöglichkeiten und dem Wochenmarkt im Helvetiagärtli ist perfekt für ein Coffeehouse.»

Als sie auf die Meldung von der Schliessung gestossen sei, habe sie «alle Hebel in Bewegung gesetzt». Rasch sei klar gewesen, dass sie nicht die einzige Mietinteressentin war. Umso mehr freue sie sich über den Zuschlag.

Im «Two Hands» steht der Kaffee im Mittelpunkt. Baristi werden gemäss Ineichen «mit der perfekten Röstung, Brühtemperatur und dem richtigen Mahlgrad» allerlei Kaffeespezialitäten herstellen ‒ vom italienischen Espresso über den spanischen Cortado bis zum australischen Flat white. Und das Ganze auf einer Edel-Maschine der Marke La Marzocco. Zusammen mit der Gourmettrösterei Rast in Ebikon kreiert «Two Hands» überdies eine eigene Kaffeemischung.

Das Gugelhupf-Ambiente bleibt bestehen

Ein gewisses Déjà-vu werden die früheren «Gugelhupf»-Gäste beim Betreten des «Two Hands» haben: Denn das Lokal selber will Ineichen nur im kleinen Rahmen erneuern, «da bereits ein toller Innenausbau vorhanden ist». Der Thekenbereich hingegen wird komplett umgebaut, die Küche vergrössert und neu eine Kinderspielecke geschaffen.

Ebenfalls ans Vorgänger-Café erinnern wird das umfangreiche Frühstück. Hinzu kommen frisch zubereitete Speisen wie Salate, Suppen, Sandwiches – Letztere «nicht 0815, sondern besonders wie beispielsweise mit Pulled Pork». Und natürlich gibt's hausgemachte Kuchen – «die Sie vom Hocker reissen werden», wie sie sagt. Vieles ist zudem Take-away erhältlich und einiges auch im Onlineshop – etwa die Kaffeemischung sowie Barista-Zubehör.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Obwohl das Café Gugelhupf bis zur Coronakrise meist gut besucht schien, gab Dr. Oetker als Schliessungsgrund die Wirtschaftlichkeit an. Dies schreckt Ineichen, die in mehreren Gastrobetrieben Erfahrungen sammeln konnte, nicht ab – sie sagt: «Dieses Lokal ist eine einmalige Chance.» Selbstverständlich sei sie sich der aktuellen Wirtschaftslage gerade im Gastrobereich bewusst:

«Das ist eine Herausforderung – doch ich bin von meinem Konzept überzeugt.»

Denn im Vergleich zu anderen Cafés, die in letzter Zeit in der Neustadt entstanden sind, gehe «Two Hands» einen Schritt weiter: «Unsere Baristi werden ihr Wissen weitergeben.» So sind abends entsprechende Workshops für Kaffeeliebhaber geplant.

Aus «Gugelhupf» wird bald «Two Hands». Bild: hor

Bis zur Eröffnung bleiben noch gut vier Monate Zeit. Diese wird Ineichen auch brauchen – unter anderem um ihr Team zusammenzustellen. Rund zehn Personen will sie für das Coffeehouse einstellen, das sieben Tage die Woche offen sein wird. Erste Vorstellungsgespräche hätten schon stattgefunden. Martina Ineichen sagt:

«Ich freue mich auf ein gutes Team, das wie ich mit voller Leidenschaft ans Werk geht.»