Compliance-Diskussion Horwer Gemeindeschreiberin ist mit einem Gemeinderat liiert - ein Loyalitätskonflikt? Gemeindeschreiberin Irene Arnold und Gemeinderat Hans-Ruedi Jung sind ein Paar. Diese Konstellation sorgt für Fragen im Einwohnerrat - auch weil ihre Stelle nicht ausgeschrieben wurde. Roman Hodel 04.02.2021, 22.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Horwer Gemeinderat hat 2019 Irene Arnold zur Gemeindeschreiberin per 1. Januar 2020 gewählt (wir berichteten). Sie ist die Lebenspartnerin von Gemeinderat Hans-Ruedi Jung (CVP). «Die damit geschaffene Situation im Gemeinderat ist weder konfliktfrei, noch entspricht sie einer Compliance, die von Unternehmen heute gefordert ist, und damit auch für öffentliche Institutionen eigentlich selbstverständlich sein sollte», schreibt die L20 in einer Interpellation. Sie wollte deshalb vom Gemeinderat unter anderem wissen, wie die Stelle ausgeschrieben wurde und wie das Ausstandsverfahren bei der Wahl vor sich ging.

In seiner nun vorliegenden Antwort auf die Interpellation schreibt der Gemeinderat, dass Arnold die Stelle als stellvertretende Gemeindeschreiberin 2008 angetreten hat. Als 2016 der damalige Gemeindeschreiber krankheitsbedingt ausgefallen war, übernahm sie dessen Posten vorübergehend, die Stelle wurde ausgeschrieben. Die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen habe sich in Grenzen gehalten. 2016 trat der neue Gemeindeschreiber seine Stelle an, doch 2017 fiel er unfallbedingt aus. Der Gemeinderat schreibt:

«Auch in dieser Situation konnten wir uns auf die heutige Stelleninhaberin vollumfänglich verlassen.»

Tatsächlich hat der Gemeinderat die Stelle nicht erneut ausgeschrieben, als klar war, dass der neue Gemeindeschreiber seinen Job aufgibt. Es sei folgerichtig gewesen, Arnold für die Funktion direkt einzusetzen und damit eine «lückenlose und bewährte Fortführung der vielfältigen Aufgaben sicherzustellen», begründet die Exekutive. Sie hat die heutige Stelleninhaberin auf Empfehlung des Gemeindepräsidenten in ihr Amt gewählt.

Die Ausstandsregel des betroffenen Gemeinderats sei dabei konsequent umgesetzt worden, heisst es in der Interpellationsantwort weiter. Auch würden alle Compliance-Anforderungen eingehalten und keine kantonalen oder kommunalen Unvereinbarkeitsregeln verletzt. Dies bestätigt ein Blick ins Luzerner Gemeindegesetz. Die beiden sind nicht verwandt oder verschwägert. Die Konstellation ist also gesetzeskonform. Von Partnerschaften ist im Gesetz allerdings auch keine Rede.

Das Horwer Gemeindehaus - der Arbeitsplatz des Gemeinderats und der Gemeindeschreiberin. Bild: PD

Die im Interpellationstext aufgeführten Eigenschaften wie Integrität, Seriosität, Unabhängigkeit und Neutralität von der Gemeindeschreiberin und dem betroffenen Gemeinderat seien «durchwegs professionell und sehr gewissenhaft» erfüllt. In der von Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP) unterschriebenen Interpellationsantwort heisst es am Schluss:

«Es ist in all den Jahren nie zu einer Situation gekommen, welche Zweifel aufkommen liess oder Anlass zur Diskussion gab. Es gibt somit keinen Grund, an der bestehenden Situation etwas zu ändern und die bewährte und professionelle Arbeit der Stelleninhaberin anzuzweifeln.»

Der Einwohnerrat hat eine Diskussion am Donnerstagabend knapp abgelehnt. Wie Interpellant Urs Steiger (L20) auf Anfrage sagt, seien die Verdienste von Arnold unbestritten. Es gehe auch nicht um die Person, sondern um strukturelle Fragen. «Nicht zu entschuldigen» sei die Tatsache, dass der Gemeinderat sich über die vom Einwohnerrat gesetzte Regel hinweggesetzt hat, wonach freie Stellen von oberen Führungskräften in jedem Fall öffentlich auszuschreiben sind. «Dass sich keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber finden lassen, scheint uns nicht plausibel», sagte Steiger.

In einem grossen Unternehmen «undenkbar»

Was die Unvereinbarkeit betreffe, so würden die Bestimmungen auf die Staatsverfassung von 1875 zurückgehen. Zwar seien diese im Zuge des Frauenstimmrechts angepasst worden, doch hätten sich inzwischen die gesellschaftlichen Verhältnisse massiv gewandelt. Insbesondere seien etwa die Anforderungen an korrekte Verwaltungsführung gestiegen. Eine Stabschefin oder ein Stabschef in einem engen persönlichen Verhältnis zu einem VR-Mitglied oder der Geschäftsleitung? Das sei in grossen Unternehmen heute undenkbar.

Auch wenn dies bisher nicht vorgekommen sein mag, ist laut Steiger «nicht von der Hand zu weisen, dass die Gemeindeschreiberin in einen unauflösbaren Loyalitätskonflikt kommt zwischen dem Gemeinderat oder dem Einwohnerrat und ihrem Partner». Er findet, die Geschäftsprüfungskommission hätte sich im Nachhinein mit der Wahl befassen müssen - und er empfiehlt dem Gemeinderat «dringlichst», sich in dieser Sache nochmals zu beraten und die Situation zu klären:

«Sinnvoll wäre auch ein eigenes Compliance-Reglement.»