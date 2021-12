Luzerner Contact-Tracing erhält pro Woche über 10'000 Anrufe

Contact-Tracing Luzern Mehr als 10'000 Anrufe gehen pro Woche bei den kantonalen Hotlines ein – es kommt zu längeren Wartezeiten Derzeit arbeiten 61 Personen beim Contact-Tracing des Kantons Luzern und nehmen auch die Anrufe auf die Hotlines entgegen. Nun erhalten sie Soforthilfe aus dem Zivilschutz. Susanne Balli 03.12.2021, 18.15 Uhr

Wer Informationen oder Hilfestellung durch die kantonale Impfhotline braucht, benötigt derzeit viel Geduld. So wie ein Leser unserer Zeitung, der seinen Impftermin fürs Boostern verschieben musste, was aus technischen Gründen via Online-Tool nicht klappen wollte. Daher wählte er die Nummer der Impfhotline. Dort war er 50 Minuten in der Warteschlaufe, bis er an die Reihe kam.

Das kantonalen Contact-Tracing ist derzeit stark gefordert. Symbolbild: Christoph Ruckstuhl (Pfäffikon, 1. Dezember 2021)

David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, bestätigt, dass es derzeit zu längeren Wartezeiten komme: «Die Zahl der Anrufe hat auf sämtlichen Hotlines in den letzten Wochen massiv zugenommen.» Anfang November seien es pro Woche 3300 Anrufe gewesen. «Wir konnten 93 bis 99 Prozent aller Anrufe beantworten. Inzwischen haben wir mehr als 10’000 Anrufe pro Woche und können davon 48 bis 50 Prozent entgegennehmen.»

Bis zu 2600 Anrufe pro Tag

Am meisten Anrufe verzeichnen die Hotlines laut Dürr jeweils zwischen 8 und 11 Uhr sowie zwischen 13.30 und 16 Uhr. Von Montag bis Freitag seien es je rund 1500 bis 2600 Personen pro Tag, welche die diversen Hotlines des Kantons anrufen. Konkret: Diese Woche gingen laut Dürr je nach Wochentag auf der Hotline zur Impf-Anmeldung (041 228 45 25) täglich zwischen 271 und 472 Anrufe und auf der Hotline für Fragen (041 228 45 45) jeden Tag zwischen 473 und 844 Anrufe ein. «Am Wochenende sind es weniger Personen, die uns telefonisch kontaktieren.»

Der Kreis der Anruferinnen und Anrufer sei sehr divers. Bei der Impf-Hotline zur Anmeldung rufen laut Dürr eher ältere Personen an. «Es ist aber unser Wunsch und Ziel, dass wir gerade auch Personen bei der Anmeldung telefonisch unterstützen, die auf Hilfe beim Registrieren angewiesen sind.»

Eine Mehrheit der Anrufe erfolgt nicht aufgrund der Booster-Impfung, sondern aufgrund von Fragen im Zusammenhang mit dem «klassischen» Contact-Tracing. Dürr: «Im Contact-Tracing gibt es zwar Teams, grundsätzlich kann aber jede Person für jede Aufgabe herangezogen werden – je nachdem, wo gerade der grösste Bedarf besteht.» Es gebe niemanden, der ausschliesslich für die Impf-Hotline arbeite. Beim Contact-Tracing sind derzeit 61 Personen angestellt.

Contact-Tracing wird weiter aufgestockt

Seit Donnerstag bis und mit dem 23. Dezember 2021 unterstützen Angehörige des Zivilschutzes die Hotline. Es handelt sich laut Dürr um Personen, die für die Winteruniversiade 2021 ein Aufgebot erhalten hatten und sich nun nach der Absage dieses Events bereit erklärten, das Contact-Tracing während jeweils rund fünf Tagen zu unterstützen. Dürr:

«Wir sind dankbar für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz.»

Daneben stellt der Kanton innerhalb der nächsten Woche rund zehn Personen an, die ebenfalls in den verschiedenen Hotlines arbeiten werden. «Dies ermöglicht uns, bestehende Mitarbeitende aus der Hotline im eigentlichen Contact-Tracing einzusetzen, um die hohen Fallzahlen bewältigen zu können», so Dürr.

Personen, die ihre Impftermine nicht online anmelden können, empfiehlt der Kanton, per E-Mail (impfen@lu.ch) Kontakt aufzunehmen oder bei Familie, Nachbarn oder Bekannten Unterstützung anzufordern, um die Anmeldung online vorzunehmen. Dürr: «Falls dies nicht möglich ist, helfen unsere Mitarbeitenden der Hotline gerne weiter. Die Wartezeiten müssen dann leider in Kauf genommen werden.»