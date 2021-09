Corona An Luzerner Schulen gilt wieder die Maskenpflicht Aufgrund der aktuell stark ansteigenden Covid-Fallzahlen gilt ab kommendem Montag, 6. September, wieder Maskenpflicht in den Luzerner Schulen ab der 5. Primarklasse. Damit sollen insbesondere die Quarantänefälle an den Schulen vermieden werden. Jetzt kommentieren 03.09.2021, 10.28 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat hat beschlossen, ab Montag, 6. September, den Luzerner Schulen die Maskenpflicht wieder anzuordnen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilt. Die Maskenpflicht gelte für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Primarschule, an der Sekundarstufe I, wie auch an der Sekundarstufe II (Gymnasien und Berufsfachschulen) - und zwar so lange, bis sich die Lage wieder normalisiere.

Keine Maskenpflicht auf dem Pausenplatz

Das Maskentragen sei die wirksamste Massnahme, um die Quarantänefälle zu reduzieren und den Präsenzunterricht für so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich aufrecht zu erhalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Masken müssen sowohl in den Unterrichtszimmern wie auch in den übrigen Innenräumen des Schulhauses getragen werden, ausgenommen ist der Pausenplatz. Sowohl beim Sport als auch beim Singen muss in Innenräumen wieder eine Maske getragen werden. Zudem sind Kontaktsportarten nicht mehr erlaubt.

Grundlage für den Entscheid sind laut Mitteilung die nach den Sommerferien stark ansteigenden Covid-Fälle und Quarantäne-Anordnungen an den Schulen. Derzeit sind beispielsweise an den Volksschulen 26 Klassen in Quarantäne, 155 Schülerinnen und Schüler sind kantonsweit in Isolation. (zim)

