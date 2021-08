Corona: Mehr Hospitalisierungen, Luks verschiebt Operationen

Corona «Wir beobachten die Entwicklung sehr aufmerksam»: Zahl der Hospitalisierungen nimmt zu – Luzerner Kantonsspital muss Operationen verschieben Im Kanton Luzern müssen wieder mehr Personen wegen Covid-19 ins Spital, manche müssen beatmet werden. Der Leiter des Pandemiestabs am Luzerner Kantonsspital appelliert daher an die Bevölkerung. Niels Jost 18.08.2021, 17.27 Uhr

Ein Corona-Patient auf der Intensivstation. Symbolbild: Alex Spichale

Seit Anfang Monat befindet sich der Kanton Luzern erneut in Alarmstufe rot. Das heisst: Das Coronavirus verbreitet sich in unserer Region wieder stärker. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Anzahl bestätigter Fälle stark angestiegen. Am Mittwoch wurden beispielsweise 185 Personen im Kanton Luzern positiv auf Covid-19 getestet – so viele wie zuletzt im Januar. Auch die 7-Tages-Inzidenz, welche für die Berechnung der Alarmstufe verwendet wird, liegt stetig höher.

Erklärung zu Phasen: u.a. 7-Tages-Inzidenz entscheidend (Fallzahl pro 100'000 Einwohner), Phase Grün = unter 10 Fälle, Phase Gelb = bis 49 Fälle, Phase Orange = bis 74 Fälle, Phase Rot = ab 75 Fälle

Mit den Fallzahlen steigt nun auch wieder die Anzahl Personen, die ins Spital gebracht werden muss. Am Mittwoch waren 33 Personen hospitalisiert. Davon liegen neun auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden, wie den offiziellen Statistiken des Kantons und Bundes zu entnehmen ist. Diese Zahl war zuletzt anfangs Juni so hoch.

Insgesamt verfügt der Kanton Luzern über 50 Plätze auf den Intensivstationen. Diese sind zu 82 Prozent ausgelastet, wobei 12 Prozent der Betten durch Covid-Patienten belegt sind.

Das bekommen nun auch die Hirslanden Klinik St.Anna und das Luzerner Kantonsspital (Luks) zu spüren. In beiden Spitälern steigt die Anzahl Coronapatienten. «Die Auslastung der Covid-19-Stationen sowie der Intensivstationen (IPS) des Luks sind in den vergangenen Tagen stark angestiegen», schreibt Christoph Henzen, Leiter Departement Medizin und Leiter Pandemiestab des Luks, auf Anfrage. Die Fallzahlen seien im IPS-Bereich nur mit einer Reduktion des elektiven Operationsbetriebs bewältigbar. Das heisst: Operationen, welche nicht dringend und somit frei wählbar sind, werden teilweise verschoben. Henzen hebt zudem die enge Zusammenarbeit unter den Zentralschweizer Spitälern hervor.

Zur Situation in den Spitälern schreibt David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport: «Wir beobachten die Entwicklung der Hospitalisierungen sehr aufmerksam. Es ist unser oberstes Ziel, die Spitalkapazitäten nicht zu überlasten und jederzeit eine gute medizinische Versorgung zu gewährleisten.»

Auffallend ist gemäss Christoph Henzen vom Luks, dass fast alle hospitalisierten Coronapatientinnen und -patienten nicht geimpft sind. Die meisten seien zwischen 40 und 70 Jahre alt. Aber, so Henzen:

«Wir müssen auch junge und sehr schwer erkrankte Patienten intensivmedizinisch betreuen.»

Dasselbe ist von Lukas Hadorn, Leiter Kommunikation beim St.Anna zu hören. Die Coronapatientinnen und -patienten, welche jetzt hospitalisiert werden müssen, seien in der Tendenz jünger als noch bei der ersten und zweiten Welle. Hadorn schreibt zudem: «Eine Mehrheit der bei uns hospitalisierten Covid-19-Patienten ist nicht geimpft. Bei den geimpften Personen, die sich wegen Covid-19 in Spitalpflege begeben müssen, handelt es sich in der Regel um Menschen, die aufgrund einer Vorerkrankung ein stark beeinträchtigtes Immunsystem haben, was den Schutz durch Impfung schwächt.»

Hadorn und Henzen appellieren daher an Personen, die bezüglich Impfen noch unentschlossen sind. «Jetzt ist der Moment für eine Impfung gekommen. Sie vermeiden damit, dass Sie selbst durch die hochansteckende Delta-Variante schwer erkranken, und unterstützen die Spitäler, eine Überlastung des Spitalbetriebs zu vermeiden», schreibt Henzen.

Uni Luzern prüft Impfungen Die Universität Luzern prüft, Impfungen in ihrem Haus anzubieten. Das geht aus einem Schreiben an die Studierenden hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Darin werden die Vorteile der Impfung hervorgehoben. «Die Impfung schützt vor Covid-19-Erkrankungen, sie entlastet das Gesundheitssystem, und mit dem Zertifikat bringt sie Freiheiten», heisst es. Und weiter: «Aus diesem Grund arbeitet die Universität Luzern zusammen mit dem Kantonsapotheker daran, zu Semesterbeginn ein niederschwelliges Impfangebot zur Verfügung zu stellen.» Auf Anfrage bestätigt die Uni die Pläne. «Es laufen Abklärungen, Entscheide sind noch keine getroffen», heisst es. Demnach würde sich das Angebot auch an Mitarbeitende und Studierende anderer Hochschulen richten. (dlw)

Die aktuellen Coronastatistiken zeigen weiter, dass aktuell insbesondere jüngere Personen positiv getestet werden. Die höchsten Inzidenzraten sind bei den 20- bis 29-Jährigen auszumachen, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen. Gemäss David Dürr hängt das mit den tieferen Impfquoten in diesen Altersgruppen zusammen. Der Dienststellenleiter sagt:

«Je höher die Impfquote ist, desto weniger Ansteckungen gibt es.»

Inwiefern aber die Fallzahlen die Hospitalisierungen weiter in die Höhe treiben, ist schwer abzuschätzen. Zu Beginn der Pandemie stiegen Fallzahlen und Spitaleinweisungen prozentual ähnlich schnell. Doch nun spielen auch Faktoren wie Virusvarianten, Immunität und Durchimpfung eine Rolle. Inwiefern sich die jetzt steigenden Fallzahlen auf die Auslastung der Spitäler auswirken werden, wird sich laut Dürr daher in den kommenden Wochen zeigen.

