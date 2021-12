Corona Bewältigung der Pandemie: Armee hilft ab Januar in Luzerner Spitälern aus Seit Anfang Dezember sind im Kanton Luzern bereits 120 Zivilschützer im Pflegebereich im Einsatz. Nun soll auch die Armee mobilisiert werden. Niels Jost Jetzt kommentieren 28.12.2021, 16.29 Uhr

Die Luzerner Spitäler bereiten sich derzeit auf die Ultima Ratio in der Pandemiebekämpfung vor: die Triage. Um das Gesundheitspersonal zu entlasten, greift nun auch der Kanton Luzern zum Äussersten. So hat er die Armee um Hilfe gebeten. Dies sagte Vinzenz Graf, Leiter des kantonalen Führungsstabes, an einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Ein Armeeangehöriger hilft im Impfzentrum in Delémont aus. Symbolbild: Georgios Kefalas / Keystone

Laut Graf werden 20 Angehörige der Armee ab der zweiten Januarwoche bei der Hirslanden Klinik St. Anna stationiert. Die spezialisierten Soldatinnen und Soldaten würden in der Pflege eingesetzt.

Bereits seit Anfang Dezember im Einsatz stünden 120 Angehörige des Zivilschutzes im Luzerner Kantonsspital (Luks). Auch sie seien speziell für einfache Pflegearbeiten ausgebildet. Ihre Tätigkeit dauere bis Ende Januar, werde womöglich aber fortgeführt. Auch sie sollen zudem von zusätzlichen Armeeangehörigen unterstützt werden.

Zivilschutz bald auch in Impfzentren aktiv

Neben den Spitälern stehen Zivilschützerinnen und -schützer bald auch in den kantonalen Impfzentren bereit. Ab 3. Januar leiste die Zivilschutzorganisation Emme einen Einsatz im Impfzentrum Hochdorf und ab 10. Januar die Zivilschutzorganisation Pilatus im Impfzentrum in der Messe Luzern. Insgesamt könne man auf rund zehn Personen zurückgreifen, so Graf.

Dadurch könne der Kanton Luzern die Kapazitäten hochfahren und der aktuell hohen Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen nachkommen. Ab der ersten Januarwoche könne man so täglich 5000 Impfdosen verabreichen, sagt der Leiter des Führungsstabes. Das sind ähnlich viele, wie zu Beginn der flächendeckenden Impfung im Frühjahr und Sommer 2021.

Kanton will lange Wartezeiten verhindern

Dies scheint auch dringend nötig zu sein. Denn wie diverse Leserinnen und Leser unserer Zeitung berichten, sei es in den vergangenen Tagen zu langen Wartezeiten vor den geöffneten Impfstandorten gekommen. Gemäss David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, richtet der Kanton Luzern das Impfangebot an der Nachfrage aus. Wer sich heute für einen Booster anmelde, habe eine Woche später sicherlich einen Termin.

Zur Kritik von Leserinnen und Lesern, dass die kantonalen Impfzentren über Weihnachten geschlossen waren und dies auch vom 31. Dezember bis zum 2. Januar sein werden, sagt Dürr: «Zu unserem Personal gehören Freiwillige, die teils seit Monaten für uns arbeiten, sei es an Wochenenden oder Feiertagen. Ihnen gönnen wir eine kurze Auszeit.» Zudem seien die dezentralen Impfangebote über die Festtage geöffnet.

