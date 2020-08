Schwerpunkt Corona-Boni gibt's in der Zentralschweiz nur für wenige Kantonsangestellte – die Übersicht Die Zentralschweizer Kantone verzichten auf Prämien wegen Corona-Mehrarbeit. Dennoch erhalten Mitarbeiter für Sonderefforts Geld. Lukas Nussbaumer 21.08.2020, 05.00 Uhr

Auf der Isolierungsstation des Luzerner Kantonsspitals.

Bild: Patrick Hürlimann (5. März 2020)

In den Kantonen Bern, St. Gallen und Thurgau sowie beim Bund werden Mitarbeiter für ausserordentliche Leistungen während der Corona-Zeit mit Boni belohnt. So erhielten bisher mehr als 100 Angestellte des Kantons St. Gallen Prämien in der Höhe von 500 bis 1000 Franken. Weitere werden folgen, denn die Regierung hat das Budget für ausserordentliche Leistungsprämien um 0,7 auf 2,1 Millionen Franken aufgestockt, wie die NZZ berichtet.

Die Zentralschweizer Regierungsräte beurteilen den Honorierungsbedarf ihrer Mitarbeiter für Sonderleistungen während der Pandemie grundsätzlich anders. Spezielle Corona-Leistungsprämien gibt es keine, auch nicht beim grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz, dem Luzerner Kantonsspital. Dennoch haben einzelne Kantonsangestellte wegen Sonderleistungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen Zustupf erhalten – und weitere werden folgen, wie unsere Umfrage zeigt.

Der grösste Zentralschweizer Kanton richtet keine Leistungsprämien im Zusammenhang mit Corona aus. Mehrarbeit werde «im Rahmen der normalen Anstellungs- und Besoldungsregeln kompensiert», heisst es beim für das Personal zuständigen Finanzdepartement. Leistungsprämien würden generell «nur sehr selten ausgerichtet».

Spezifische Corona-Leistungsprämien gibt es nicht, wohl aber «Zulagen für einzelne herausrausragende Leistungen». 2019 wurden so 40'000 Franken an 38 der rund 2000 Angestellten überwiesen.

Finanzdirektor Heinz Tännler begründet das Ausbleiben von Corona-Boni damit, dass die einzelnen Bereiche unterschiedlich stark betroffen seien. Ausserdem komme es auch ausserhalb der Coronakrise immer wieder zu Mehrarbeit. «Das ist für sich allein kein Kriterium für eine Prämie.»

Für Anerkennungsprämien stehen 0,3 Prozent der Lohnsumme bereit. Das sind heuer 192'600 Franken. Damit würden besondere Leistungen honoriert – und im Corona-Jahr würden sicherlich einige davon profitieren, die aussergewöhnlich stark gefordert waren und seien, heisst es bei der Staatskanzlei. Eine Statistik darüber, wie viele der etwas über 700 Kantonsangestellten jeweils solche Zulagen erhalten, führt der Kanton nicht.

Weil es mit dem geltenden Personalrecht bereits möglich ist, Leistungsprämien auszurichten, braucht es laut Finanzdepartement keine separate Corona-Regelung. In diesem Jahr beträgt das Budget 87'000 Franken. In der Regel kämen jeweils 30 bis 40 Prozent der 520 Mitarbeiter in den Genuss einer Prämie von bis zu 1500 Franken.

Obwohl keine eigentliche Corona-Leistungsprämie existiert, wurden bis jetzt sieben Mitarbeiter für ihre Sondereinsätze während der Pandemie mit je 500 Franken belohnt, sagt Franz Gisler, Leiter des kantonalen Personalamts. Jährlich stehen für die Honorierung von ausserordentlichen Leistungen 100'000 Franken bereit. Es sei deshalb «gut möglich, dass weitere Mitarbeiter aufgrund ihrer Leistungen wegen Corona eine Prämie erhalten». Der Kreis der potenziellen Empfänger umfasst 1040 Personen – alle Kantonsangestellten inklusive Lehrer.

Gemäss Spitalsprecher Markus von Rotz war die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter sehr unterschiedlich. «Zudem hatte die Pandemie erhebliche finanzielle Folgen für unser Spital. Diese Situation erlaubt keine Sonderleistung», begründet von Rotz den Verzicht auf Corona-Boni für einzelne der etwas über 7200 Mitarbeiter.