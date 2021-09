Coronademo Luzern Kommunikationschef der Luzerner Polizei: «Gewaltsames Auflösen könnte ungewollte Reaktionen auslösen» Die illegale Kundgebung gegen Coronamassnahmen am Samstag in Luzern wurde von der Polizei nicht unterbunden. Dies wäre unverhältnismässig gewesen, sagt Polizeisprecher Christian Bertschi im Interview. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 13.09.2021, 15.34 Uhr

Gegen die behördlich verordneten Coronamassnahmen haben am vergangenen Samstagnachmittag rund 1500 Personen in der Luzerner Innenstadt demonstriert – ohne Bewilligung. Die Luzerner Polizei war präsent und sprach 60 Wegweisungen aus. Als es am Kasernenplatz zu einer Konfrontation mit Gegendemonstranten kam, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Darüber hinaus kam es zu keinen Zwischenfällen. Doch warum hat die Polizei die Demo nicht unterbunden? Wir haben bei Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, nachgefragt.

Christian Bertschi, Kommunikationschef Luzerner Polizei. PD

Christian Bertschi, wusste die Luzerner Polizei im Vorfeld von der geplanten Kundgebung?

Ja, wir hatten Kenntnis davon. Aus diesem Grund wurde der Ordnungsdienst aufgeboten. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort.

Das Polizeiaufkommen hätte grösser sein können.

Wir haben nicht unbeschränkt Personal zur Verfügung. Zudem gab es am Samstag noch weitere Einsätze im Kanton Luzern wie etwa das Fussballspiel Luzern gegen GC.

Polizisten der Luzerner Polizei auf dem Weg zum Einsatz während der Demonstration. Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 11. September 2021)

Die Polizei hat 60 Personen weggewiesen. Wann kam es zu diesen Wegweisungen und was waren das für Personen?

Die Wegweisungen wurden vor dem in der Altstadt angekündigten Start der Demo vorgenommen. Wir haben an mehreren Orten Personen kontrolliert, die mutmasslich an der Kundgebung teilnehmen wollten. So wurde etwa eine Gruppe Trychler weggewiesen. Allerdings waren am Samstag sehr viele Leute in der Altstadt unterwegs. Den meisten sah man nicht an, ob sie demonstrieren wollten oder nicht.

Kam es während der Demo zu strafbaren Handlungen und Verhaftungen?

Wir haben keine strafbaren Handlungen festgestellt, die eine Festnahme gerechtfertigt hätten. Dies wäre beispielsweise bei Sachbeschädigungen der Fall gewesen.

Die Kundgebung war nicht bewilligt und somit illegal. Zudem wurde der Verkehr stark beeinträchtigt. Warum hat die Polizei nicht stärker interveniert und die Demo unterbunden?

Ein gewaltsames Auflösen einer solchen Demonstration könnte ungewollte Reaktionen wie Sachbeschädigungen oder Gegengewalt auslösen. Das wäre unverhältnismässig, da sich die Demonstranten weitgehend friedlich verhalten haben. Wir haben deshalb entschieden, die Kundgebung zu begleiten und zu dokumentieren. Jetzt im Nachgang wird Anzeige gegen die Organisatoren der Demo erstattet.

Die Demonstranten breiteten sich am Samstag unter anderem auf der Pilatusstrasse aus. Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 11. September 2021)

Zu wie vielen Anzeigen wird es kommen?

Da wir noch daran sind, die Verantwortlichen zu eruieren, steht diese Zahl noch nicht fest.

Am Kasernenplatz kam es zu einer Konfrontation mit Gegendemonstranten. Warum wurde diese nicht vermieden, wie man es etwa bei Fussballspielen tut?

Wir hatten Kenntnis vom Aufruf anderer Gruppierungen. Es war jedoch schwierig, vorauszusagen, ob, wo und wann die beiden Gruppen aufeinandertreffen. Deswegen haben wir die Kundgebung begleitet, um eine Konfrontation sofort zu unterbinden. Indem wir am Kasernenplatz umgehend dazwischen gegangen sind, konnten wir eine Eskalation verhindern.

Illegale Demos von Coronaskeptikern in Luzern wurden nun schon mehrmals von der Polizei toleriert. Es besteht die Gefahr, dass Luzern zum Hauptaustragungsort solcher Kundgebungen mit nationaler Ausstrahlung wird.

Ich denke nicht, dass die Luzerner Polizei toleranter ist als andere. Wir machen bei jeder Kundgebung – auch bei den Montagsspaziergängen – Personenkontrollen. Regelmässig kommt es im Nachgang zu Anzeigen.

Aus linken Kreisen vernimmt man, es seien auch Rechtsextreme an der Kundgebung dabei gewesen. Können Sie eine Aussage dazu machen, welche Gruppierungen oder politischen Strömungen an diesen Demos jeweils tonangebend sind und wie diese vorgehen?

Wir stellen fest, dass es jeweils sehr heterogene Gruppen sind. Die meisten Teilnehmenden lassen sich kaum einer bestimmten Strömung zuweisen. Darüber hinaus ist dies nicht unser Fokus. Bei den Personenkontrollen erheben wir Namen und Adressen. Die politische Gesinnung ist dabei nicht relevant, sofern keine strafbaren Handlungen diesbezüglich festgestellt werden.

Unbewilligte Demos werden in der Regel in den sozialen Medien angekündigt. Inwiefern bezieht die Polizei diese in ihre Vorbereitungen mit ein?

Das Monitoring der sozialen Medien ist eines von mehreren Mitteln, mit denen die Luzerner Polizei arbeitet.