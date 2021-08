Corona Der Kanton Luzern befürwortet die Ausweitung der Zertifikatspflicht Bis am Montagmittag konnten sich die Kantone zur Ausweitung der Zertifikatspflicht äussern. Der Kanton Luzern begrüsst den Vorschlag des Bundesrates. 30.08.2021, 12.34 Uhr

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und der zunehmenden Hospitalisationen spricht sich die Luzerner Regierung in ihrer Stellungnahme dafür aus, dass die Anwendung des Covid-Zertifikats - wie vom Bund in seiner Konsultation vorgeschlagen - ausgeweitet wird. Dies schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Gemäss dem Kanton solle die Zertifikatspflicht aber erst dann eingeführt werden, wenn dies wirklich erforderlich sei – also wenn die Gefahr einer Überlastung der Gesundheitsversorgung drohe – und nicht zu früh.