Corona Der Luzerner Regierungsrat verhängt noch striktere Massnahmen als der Bundesrat Da die Fallzahlen im Kanton Luzern auf hohem Niveau wieder ansteigen, beschliesst der Regierungsrat zusätzliche kantonale Corona-Regeln. Geschlossen werden unter anderem Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen. Diese Massnahmen treten morgen Samstag um 19 Uhr in Kraft. Flurina Valsecchi Aktualisiert 11.12.2020, 17.55 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat verkündet nach dem Bundesrat weiterführende Massnahmen. Archivbild: Pius Amrein

«Die epidemiologische Lage im Kanton Luzern ist alarmierend.» Mit diesem Satz eröffnet der Luzerner Regierungsrat seine Mitteilung über die neuen Corona-Massnahmen. Derzeit würden sich im Kanton Luzern jeden Tag durchschnittlich mehr als 200 Personen mit dem Coronavirus an anstecken; die Tendenz sei seit einigen Tagen steigend. Auffällig viele Infektionen würden bei den 20- bis 40-jährigen sowie den über 80-jährigen Personen verzeichnet. Gleichzeitig gebe es Hinweise, dass sich Personen trotz Symptomen nicht testen lassen würden, um nicht in Isolation gehen zu müssen oder um nicht für die Quarantäne von anderen verantwortlich zu sein. Und der Regierungsrat betont:

«Das ist problematisch, weil in diesen Fällen die Infektionsketten nicht unterbrochen werden können.»

Der Bundesrat hat die Kantone diese Woche über geplante Massnahmenverschärfungen informiert und diese am Freitag verabschiedet. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens hat der Luzerner Regierungsrat diese Verschärfungen eingehend analysiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Man sei zum Schluss gekommen, dass es mit Blick auf die epidemiologische Situation im Kanton Luzern weitere und ergänzende Massnahmen brauche.

Die Regierung hat deshalb für den Kanton Luzern folgende Einschränkungen beschlossen. Sie treten am Samstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in Kraft und sind vorerst bis am 22. Januar 2021 befristet.

- Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, namentlich Museen, Galerien, Kinos, Casinos, Spielsalons, Bowling- und Billardzentren, Indoor-Sportanlagen wie Turnhallen, Tennishallen, Reithallen, Eissporthallen und Kletterhallen sowie Hallenbäder, Wellnesszentren, Fitnesszentren und Tanzstudios.



Ausnahme: Nutzung der Sportanlagen durch die obligatorischen Schulen, Leistungssportlerinnen und -sportler, die einem Nationalkader angehören, und Profi-Sportteams; vorbehalten bleiben allfällige Vorgaben des Bundes zu den Öffnungszeiten und zum Betrieb. Offen bleiben dürfen zudem auch Hallenbäder, Fitness- und Wellnesseinrichtungen in Hotels für Hotelgäste.

- Bibliotheken, Mediatheken und Archive, ausgenommen für die Ausleihe

- Jugendtreffs

- Weiterhin geschlossen bleiben Erotik- und Sexbetriebe, zusätzlich sind neu alle Angebote von Sexarbeit, einschliesslich solcher in privaten Räumlichkeiten und auf der Strasse, verboten.

Weiter als die Bundesvorgaben gehen die kantonalen Vorgaben für folgende Institutionen im Kulturbereich: Museen und Theater bleiben ab morgen Samstag, 19.00 Uhr, bis am 22. Januar 2021 ganz geschlossen. In Bibliotheken schliessen die Lese- und Arbeitsplätze, die Ausleihe von Büchern bleibt offen.

- Im Öffentlichen Verkehr ist das eigenfinanzierte Nachtnetz-Angebot der Transportunternehmen auf den Linien des öffentlichen Personenverkehrs einzustellen.

- Home-Office: Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sorgen dafür, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitsverpflichtungen so weit als möglich von zu Hause aus erfüllen.

Nicht nur bei im Freizeitbereich setzt der Luzerner Regierungsrat seinen Hebel an. Auch an den Schulen gibt es zusätzlich zu den bereits geltenden Massnahmen weitere Verschärfungen, sie betreffen primär Schulanlässe, den Sport- und Musikunterricht sowie die Hauswirtschaft. Ziel sei es zwar, den Präsenzunterricht fortzuführen und so weit wie möglich auf Fernunterricht zu verzichten. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann sagt: «Hier sind wir gut aufgestellt und können mit den bewährten Schutzkonzepten einen weitgehend normalen Schulbetrieb aufrechterhalten.» Aber: Dennoch seien einzelne Verschärfungen nötig. Die Einschränkungen im Bildungsbereich gelten ab kommendem Montag, 14. Dezember, bis voraussichtlich zu den Fasnachtsferien beziehungsweise teilweise bis zu den Osterferien.



Der Regierungsrat wird am nächsten Montag, 14. Dezember, über die Härtefallregelung informieren, welche der Unterstützung von Unternehmen infolge der Covid-19-Pandemie dient.

Ein Update und Reaktionen folgen demnächst.